Con ausencia correntina cayó la sesión en el Congreso

Por falta de quórum, fracasó ayer la sesión especial pedida por la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación. Al cabo de una hora se levantó la reunión, cuando sólo faltaba un legislador para reunir el número suficiente. En la sesión en minoría, anticiparon que cada miércoles insistirán con pedir una sesión especial contra los tarifazos. Los legisladores de ECO+Cambiemos no asistieron y hubo queja de sus pares opositores.

La reunión se levantó tras esperar infructuosamente una hora para reunir el quórum. Sólo le faltaba a la oposición un legislador.

A pesar de que la sesión fue levantada, los diputados y diputadas utilizaron el recinto para hablar en minoría ya que sin mayoría a tiempo, no se puede votar. Uno de ellos fue el diputado por el Frente para la Victoria, representante de Corrientes, José “Pitin” Ruíz Aragón, quien apuntó contra los legisladores nacionales de ECO-Cambiemos, Sofía Brambilla, Estela Regidor y Julián Dindart, por no acompañar una sesión que trataría proyectos que beneficiaría al bolsillo de los correntinos y correntinas.

“Hace días atrás el gobernador electo, Gustavo Valdés manifestó que a Corrientes le había ido muy mal con el Ministro Juan José Aranguren, pues esta era una oportunidad para que los legisladores que responden políticamente a ese mandatario, dejen en evidencia que Aranguren debe torcer el rumbo de la política energética en materia de tarifas ya que afectan a todos los vecinos de mi provincia”, manifestó Ruíz Aragón

La cruzada opositora contra los aumentos de tarifas cobró vigor el lunes, cuando el bloque kirchnerista, que preside Agustín Rossi, pidió una sesión especial para las 11 con el fin de poner en tratamiento seis proyectos para congelar los incrementos de tarifas y retrotraer su valor. La solicitud fue acompañada por el Movimiento Evita, la izquierda, los puntanos que responden a los hermanos Rodríguez Saá y el socialista Luis Contigiani. El martes, el peronismo no kirchnerista decidió sumarse a la iniciativa y ahí creció la certeza de que la sesión podría realizarse. Asistieron los diputados del Frente para la Victoria-PJ, el massismo y los justicialistas. Además, los del Movimiento Evita, la izquierda, los puntanos y el socialista Luis Contigiani, todos impulsores de la sesión.

También estuvieron inicialmente el oficialista Alfredo Olmedo, José Luis Ramón, del Partido Intransigente de Mendoza y dos integrantes del Frente Cívico por Santiago, entre ellos la ex gobernadora Claudia Zamora.