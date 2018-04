Condenaron a un policía a más de tres años de prisión por matar a su pareja

El Tribunal Oral Penal Nº 2 de Corrientes condenó a un sargento de la Policía de Corrientes a tres años y medio de prisión y siete de inhabilitación para ocupar un cargo público por el asesinato de su mujer, Raquel Del Carmen Sandoval, de 40 años, en un hecho ocurrido el 13 de diciembre de 2014 en el barrio Molina Punta de la capital correntina.

Se trata del suboficial Alberto Antonio Almirón, de 49 años, quien al momento del fatal desenlace se desempeñaba como custodio del edificio de Juzgados.

Para el cuerpo tribunalicio fue hallado culpable del delito de homicidio culposo.

Durante el debate y de acuerdo con las pruebas que figuraban en la causa, el efectivo no tuvo intención de matar a su pareja con quien tenía un hijo. De hecho, conforme la pesquisa, Almirón se encontraba preparando sus cosas para ir a trabajar y al manipular su arma de fuego, esta se accionó por accidente, impactando el proyectil en el pecho de Sandoval.

Al momento de los alegatos, el fiscal Gustavo Schmitt realizó un relato pormenorizado del dramático episodio y solicitó la pena de 3 años de prisión.

En tanto que la defensa solicitó la pena mínima con el fin de evitar que el acusado cumpla la pena en la cárcel.

El Tribunal se retiró de la sala para deliberar y tiempo después dictó la sentencia de tres años y medio de prisión. Cabe recordar que el homicidio se produjo el 13 de diciembre de 2014, alrededor de las 7 en la casa número 6, manzana “B”, del complejo habitacional 96 Viviendas, próximo a la esquina de calles Las Pasionarias y Bilbao.

En su momento, había trascendido que la pareja tuvo una fuerte discusión, pero en la investigación realizada por la fiscal de instrucción Graciela Fernández Contardes quedó demostrado que no fue así.

En la vivienda se encontraban Almirón y Sandoval. El único hijo de la pareja estaba en otra casa al cuidado de una abuela.

El efectivo se disponía a ir trabajar. En el camino pasaría a buscar a su hijo a quien llevaría a la escuela.

Sandoval se hallaba preparando los útiles del menor para entregárselos a Almirón, quien se alistaba.

Luego, cuando Almirón tomó su arma para guardarla, accidentalmente se disparó, impactando el proyectil dio en el pecho de su mujer.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela en el automóvil particular de un vecino que la socorrió junto con otras personas, cuando el policía pidió ayuda.

A minutos de ingresar, se produjo su muerte y Almirón quedó detenido.