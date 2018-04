El dirigente liberal, Eduardo Hardoy, salió ayer a responderle a Ricardo Leconte ante las acusaciones de “proscripción” y otros cuestionamientos dirigidos a su persona.

“Leconte miente al decir que intentamos proscribirlo. Miente porque al principio dijo que la Junta Electoral no dejaba competir a la lista Por Siempre Liberales por supuestos errores. Pero la propia Justicia Federal ordenó a la Junta Electoral que le permitiera a la lista realizar las correcciones necesarias. Es decir la lista provincial de Por Siempre Liberales tenía errores”, dijo Hardoy.

“Leconte miente al decir que los dirigentes fueron suspendidos (que integran la lista Por Siempre Liberales) de manera arbitraria y mediante una reunión de Comité Ejecutivo sin quórum. Tanto la Justicia Federal como la provincial avalaron la alianza del PL, y esos dirigentes no acataron las ordenes partidarias (apoyaron a ECO+Cambiemos)”.

En ese sentido, Hardoy recordó que uno de los argumentos de la jueza Servini para intervenir el Partido Justicialista fue que las autoridades no hicieron nada ante los dirigentes que decidieron presentarse a las elecciones solos, por fuera del partido o en otras alianzas.

“Leconte miente al decir que la Junta Electoral no los notificó de sus decisiones. La norma establece que son los apoderados y/o candidatos los que tienen que presentarse ante la Junta para ser notificados”.

“Leconte miente cuando habla de proscripción. Modificaron su lista, corrigiendo errores, pero no presentaron nuevos avales para los nuevos candidatos. Se usa el mismo reglamento que en 2014, avalado por Justicia Federal, pues en ese entonces había una intervención. Se niegan a pagar los 200 mil pesos que cada lista debe pagar para que se puedan realizar las internas, pero de manera contradictoria los representantes de su lista en Goya sí pagaron”.

“Lamentablemente se viene permanentemente confundiendo a los afiliados y a la gente. Faltan a la verdad y tratan de cuestionar la transparencia de un proceso electoral al cual ninguno de los otros participantes (son tres listas) han cuestionados de manera alguna”, concluyó Hardoy.