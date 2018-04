Inicia el sábado el torneo de la Liga Correntina

La Liga Correntina de Fútbol aprobó el martes, en la sesión ordinaria del Consejo Directivo, el programa de partidos correspondiente a la primera fecha del torneo “Apertura”, que se jugará para la primera división A y el Ascenso.

El certamen “express” se jugará en cada categoría en dos zonas, con la participación de once equipos en primera división A y diez conjuntos en el Ascenso, los que jugarán por el sistema de todos contra todos a una sola rueda, a partir del sábado próximo.

En primera A, el atractivo estará dado porque el ganador del certamen se asegurará de antemano un lugar en el Cuadrangular Final, que a la vez clasificará al campeón y subcampeón al torneo Regional Amateur 2019.

La final del torneo inicial será jugada por los equipos que hayan finalizado en la primera posición de cada grupo.

En tanto que del torneo “Apertura” de Ascenso tomarán parte diez equipos de la primera B, ya que a última hora desertó de participar Santa Catalina.

En este mini certamen habrá cuatro plazas en juego para la categoría superior. Serán los equipos ubicados en primero y segundo lugar de cada zona.

Como la primera C no existirá más, los equipos que integran esta categoría no disputarán el presente certamen, y automáticamente jugarán el Oficial venidero en la primera B.

La primera fecha

El sábado se jugará en tres escenarios. En Corrientes se jugarán partidos del Ascenso en canchas de Alvear y Libertad, mientras que en Mburucuyá, el dueño de casa y Ferroviario abrirán el fuego en la categoría superior.

El domingo el atractivo estará en cancha de Alvear con el encuentro entre Mandiyú y Huracán Corrientes por la categoría superior, con preliminar del Ascenso.

En la misma jornada se completará la primera fecha del Ascenso con dos encuentros a jugarse en cancha de Libertad.

Para cerrar la fecha inicial, el miércoles a la tarde jugarán en el predio del Barrio 17 de Agosto, Soberanía y Boca Unidos.

En esta primera fecha quedarán libres los equipos de Lipton, en primera división A (Zona B), mientras que en el Ascenso descansarán en la jornada inicial Villa Raquel (Zona A) y Rivadavia (Zona B).