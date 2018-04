Mandiyú es un polvorín y todos los caminos conducen a la intervención

El comunicado hecho llegar el martes a las distintas redacciones por el plantel profesional de Mandiyú, que reclama una importante deuda salarial por la participación del equipo en el Torneo Federal A, escribió ayer un nuevo capítulo, con declaraciones cruzadas de dirigentes y jugadores.

“Hay muchos compañeros que tienen familia y no tienen para darle de comer a sus hijos. Terminamos pagando por los problemas dirigenciales, y la única salida es que el gobierno tome las riendas con una Comisión Normalizadora”, dijo el delantero Ariel Reinero en declaraciones a Radio Sudamericana (100.5 Mhz), el delantero cuyo gol le dio en diciembre de 2016 el ascenso al Albo al Federal A, categoría en la que no se pudo mantener.

Si bien la deuda con cada jugador es diferente, de acuerdo con el contrato, se comenta que los salarios no abonados serían entre cuatro y cinco.

“Veníamos con la promesa de que iba a aparecer el dinero y nosotros. por ser profesionales y por la situación en que estábamos, decidimos no parar, más porque nos íbamos a perjudicar entre nosotros”, explicó Reinero, para agregar: “Pasó lo peor (por el descenso) y ahora estamos a la deriva”.

Los jugadores se asesoraron con Futbolistas Argentinos Agremiados, que les sugirió iniciar acciones legales. Sin embargo, el plantel pretende encontrar otra salida a la situación.

“Nosotros no queremos eso, tenemos toda la intención y la buena fe de llegar a un acuerdo que le convenga tanto al club como a nosotros; lo queremos al club, no queremos que quede con muchas deudas, pero lo que sí estamos reclamando es el pago de los haberes que trabajamos”, precisó.

Por su parte, el presidente de la institución, Juan Ignacio Igarzábal, comentó a los micrófonos de la misma emisora que “la deuda con los jugadores es cerca de 1.900.000 pesos o dos millones, pero no vamos a entrar en discusiones”.

“Estamos en tratativas de buscar solución”, dijo ayer al mediodía cuando buscaba entrevistarse con autoridades en Casa de Gobierno.

En tanto que el vicepresidente, Gonzalo Saravia, enfrentado abiertamente con Igarzábal, indicó que “el Gobierno cumplió, pero el Presidente nunca presentó los balances así que no conocemos el monto de la deuda”.

Trascendió que desde la Casa Rosada provincial la condición para acudir al salvataje financiero es que renuncien todos los dirigentes de Mandiyú. Recién entonces el Gobierno nombraría una Comisión Normalizadora, para la cual suena el nombre de José María Beigbeder, ex tesorero.