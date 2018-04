Más de mil personas ya se vacunaron contra la gripe en el Hospital Llano

En el principal centro vacunatorio de la provincia de Corrientes se han colocado hasta el momento más de mil antigripales a quienes forman parte del grupo de riesgo. A la vez, desde el Hospital “Angela I. de Llano” comentaron que la mayor demanda se da con los adultos mayores.

“Sólo esta semana se han colocado 500 dosis, el día lunes se llegó a 200. Según nuestros datos, superamos las mil aplicaciones desde que comenzó la campaña en este nosocomio, el lunes 9 de abril”, dijo a El Litoral la directora del Hospital Llano, Silvia Bonassies.

A la vez, indicó que “se colocó al grupo de riesgo, las personas que tienen alguna patología que requiera la inmunización deben presentar el certificado médico”. Comentó que la numerosa demanda se da porque “no sólo tenemos nuestro centro vacunatorio, también instalamos una carpa, como hicimos con la fiebre amarilla durante las vacaciones”.

“Hay mucha presencia de adultos mayores. En el centro de salud no sólo se coloca antigripal, por eso fue necesaria la carpa en el predio exclusivamente para la vacuna contra la gripe. Debemos remarcar que hay que seguir vacunándose contra la fiebre amarilla (se coloca los días martes y jueves) porque sigue habiendo casos en Brasil y se necesita hacer prevención”, sostuvo la doctora.

En relación a la cifra, dijo que “es normal que se presenten muchas personas cuando inicia la campaña, luego el número comienza a disminuir”. “En el hospital tenemos las vacunas que se trasladan a toda la provincia, todos los días vienen a buscar desde centros de salud de Capital y del interior. Cuando viene una ambulancia del interior con pacientes, aprovechan para llevar las dosis, no sólo de antigripal”, relató Bonassies.

A la vez, la directora del hospital recordó que “el grupo de riesgo está formado por niños de entre 6 y 24 meses de edad inclusive; embarazadas; las puérperas dentro de los 10 días posteriores al parto si no la recibieron durante el embarazo; los mayores de 65 años y el personal de salud”. Además, deben recibir la vacuna en forma gratuita, pero con una orden médica, las personas de entre 2 y 64 años con enfermedades cardíacas, respiratorias o renales, inmunodepresión, diabetes y obesidad, entre otras.

La vacuna contra la gripe forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita, obligatoria y debe aplicarse todos los años a las personas que tienen más riesgo de sufrir complicaciones.