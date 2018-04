Mayor probó con Charles y Ríos, la duda es Ojeda o Sánchez Paredes

El técnico de Boca Unidos, Carlos Mayor, tiene prácticamente definido el equipo que buscará el triunfo ante Quilmes para llegar con chance de permanencia a la última fecha del torneo de la Primera B Nacional. La única duda parece estar en la mitad de la cancha, y sería despejada en la práctica formal de fútbol que realizará hoy el plantel.

En el trabajo táctico realizado en la mañana de la víspera, Mayor reemplazó a los suspendidos Leonardo Baroni y Pablo Vegetti por Tomás Charles y Gonzalo Ríos, respectivamente.

En tanto que en la mitad de la cancha, primero probó con Diego Sánchez Paredes, y luego con Martín Ojeda, quien lo reemplazó en los dos partidos en los cuales el “Corcho” venía recuperándose de un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda. La puja entre los dos futbolistas correntinos sería la única duda que tiene el DT en la formación principal para enfrentar al Cervecero.

El técnico del Aurirrojo terminaría de despejar dudas en la práctica de fútbol formal que esta tarde realizará el plantel en el predio “Leoncio Benítez” del barrio 17 de Agosto.

“Entre el miércoles y el jueves a la tarde vamos a hacer fútbol, y vamos a tratar de definir el equipo, como lo hacemos siempre, y además para que los jugadores no tengan dudas, considerando que es un partido tan importante”, confió Mayor en declaraciones al programa “El Deportivo” de Radio Continental Corrientes.

La inclusión de Charles como lateral izquierdo no es una sorpresa. El jugador, que llegó como refuerzo para la segunda parte del torneo a pedido de Mayor, ya cumplió esa posición cuando el técnico lo dirigía en Almagro.

En algún momento se especuló con el ingreso de Charles como zaguero central, pasando Ricardone al lateral izquierdo, pero el técnico no quiere tocar mucho un defensa que respondió en los últimos partidos.

En tanto que la vuelta de Gonzalo Ríos tampoco llama la atención, más allá de que el delantero viene con pocos días de entrenamiento normal luego de recuperarse de un desgarro. El delantero chaqueño también fue dirigido por el técnico en Temperley y, si bien no podrá hacer el trabajo de Vegetti, jugaría sin referencia fija por todo el frente del ataque.

El partido ante Quilmes, por la penúltima fecha del certamen, se jugará el domingo a las 17 en el estadio Centenario, con arbitraje de Ariel Penel.