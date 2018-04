Por constantes ataques vandálicos, pedirán mayor seguridad en la Belgrano

Personas aún no identificadas ingresaron ayer a la Escuela Belgrano, y dañaron los toldos del patio en donde los estudiantes hacen Educación Física, por lo que quedaron sin sombra en dicho espacio. Al respecto, la directora del colegio, Norma Monzón, comentó a El Litoral que no es la primera vez que suceden actos vandálicos en el establecimiento, y por ello pedirán al Ministerio de Seguridad que se incremente el control en la zona.

“Perdimos las sogas de los toldos, ayer (por el martes) ya nos habían doblado uno de los mástiles, y así todas las semanas sucede algo diferente”, relató la directiva, y comentó que durante la mañana recibió a un grupo de tutores y docentes, quienes manifestaron su descontento por la situación.

“Los de la nocturna (que funciona en el mismo edificio) nos dicen que a la noche entra gente, pero eso no puedo corroborarlo porque no hay cámaras. Lo que vamos a hacer es pedir al Ministerio de Seguridad que se refuerce el cuidado desde afuera”, manifestó Monzón.