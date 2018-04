Presentan primeros resultados de  nuevo tratamiento contra la migraña

Las personas que han intentado infructuosamente prevenir la migraña con otros tratamientos pueden encontrar alivio con el medicamento Erenumab, según un estudio preliminar que se presentará en la 70 Reunión Anual de la Academia Estadounidense de Neurología, que se celebrará en Los Ángeles, Estados Unidos, del 21 al 27 de abril, informó Europa Press.

La migraña, que puede ser debilitante, a menudo es muy difícil de tratar. Como el trastorno neurológico más común, incluye dolor de moderado a intenso en uno o ambos lados de la cabeza y también puede incluir náuseas o sensibilidad a la luz. Puede durar entre cuatro horas y tres días y puede evitar que las personas participen en sus actividades normales.

Aquellos que tienen migraña episódica tienen hasta 14 dolores de cabeza al mes. Erenumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea las señales de dolor al dirigirse a un receptor para el péptido relacionado con el gen de calcitonina (CGRP, por sus siglas en inglés). Este péptido transmite señales de dolor de migraña. Erenumab ocupa los nervios a los que CGRP normalmente se uniría.

Reducción de migrañas

“Las personas que incluimos en nuestro estudio se consideraron más difíciles de tratar, lo que significa que hasta otros cuatro tratamientos preventivos no habían funcionado para ellas”, dijo el autor del estudio, Uwe Reuter, de’ The Charité - University Medicine Berlin’, en Alemania. “Nuestro estudio encontró que erenumab redujo el número promedio de migrañas mensuales en más del 50 por ciento para casi un tercio de los participantes en el estudio. Esa reducción en la frecuencia de la migraña puede mejorar en gran medida la calidad de vida de una persona”, apuntó.

Reuter señala que se necesitan nuevos tratamientos preventivos para la migraña, ya que los tratamientos actuales a menudo no funcionan bien o tienen tantos efectos secundarios que las personas dejan de usarlos. Para el estudio, 246 personas que tuvieron migraña episódica recibieron inyecciones de 140 miligramos de erenumab o un placebo una vez al mes durante tres meses.

De los participantes, el 39 por ciento había sido tratado sin éxito con otros dos medicamentos, el 38 por ciento con tres fármacos y el 23 por ciento con cuatro medicamentos. En promedio, los participantes experimentaron un promedio de nueve migrañas al mes y usaron un fármaco para la migraña aguda para detener un ataque cinco veces al mes.

Los científicos descubrieron que después de tres meses, las personas tratadas con erenumab tenían casi tres veces más probabilidades de haber reducido sus días de migraña en un 50 por ciento o más que los tratados con placebo. Un total de 30 por ciento de las personas tratadas con erenumab tuvieron la mitad del número de dolores de cabeza en comparación con el 14 por ciento con placebo.

Los pacientes tratados con erenumab también tuvieron una reducción media mayor en el número de días que sufrieron dolores de cabeza y el número de días que necesitaron tomar medicamentos para detener las migrañas. Para aquellos con ‘erenumab’, se registró una reducción promedio de 1,6 veces más en los días de migraña y una reducción 1,7 veces mayor en los días de medicación aguda en comparación con los que recibieron placebo.

Además, la seguridad y tolerabilidad de erenumab fue similar al placebo y ninguno de los participantes que tomaron erenumab interrumpió el tratamiento por los efectos secundarios. “Nuestros resultados muestran que las personas que pensaban que sus migrañas eran difíciles de prevenir en realidad podrían tener la esperanza de encontrar alivio del dolor --dice Reuter--. Ahora, se necesita más investigación para comprender quién es más probable que se beneficie de este nuevo tratamiento”, apuntó.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que este tratamiento aún se encuentra en períodos de prueba y que su desarrollo comercial podría demorar un tiempo.

|| QUÉ ES

La migraña es un trastorno neurológico común que ocurre en por lo menos un 15 a 20 por ciento de la población y hasta en un 50 por ciento de las mujeres.

La migraña clásica comienza con síntomas visuales, tales como líneas en zigzag, luces de colores o destellos de luz en expansión a un lado de la visión con duración entre 10 a 30 minutos, seguido por un fuerte e insistente dolor de cabeza en un solo lado de la cara. Junto con el dolor de cabeza, puede haber náusea, vómito y sensibilidad a la luz.

La migraña común puede causar un dolor de cabeza que se siente en ambos lados de la cabeza. Muchas personas que piensan que su dolor de cabeza se debe a estrés, tensión o dolor en los senos paranasales, pueden en realidad tener esta forma de migraña.