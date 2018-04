Quitaron netbooks de la Mitre y se las darán a otras escuelas

Desde el Ministerio de Educación procedieron a quitar el martes pasado 154 netbooks del Colegio Secundario para Adolescentes y Adultos “General Bartolomé Mitre”, en el marco de una redistribución de estas herramientas entre las escuelas. Desde la cartera educativa explicaron que las computadoras estaban sin uso y serán reparadas para darlas a establecimientos “que las necesiten”. En tanto, los docentes manifiestan preocupación por la posible pérdida del beneficio.

Tal y como había adelantado El Litoral, Educación está avanzando con un proceso de “redistribución” de las netbooks del Conectar Igualdad en las escuelas. Según explicaron, existen instituciones que no deben gozar de este beneficio (que es sólo para secundarias), por lo que buscarán derivar las máquinas a establecimientos que las requieran.

El martes pasado se retiraron 154 netbooks del Colegio Mitre, el cual si bien es para adultos, también está dentro de la órbita del Nivel Medio. Los docentes están preocupados porque temen quedarse sin el programa, y manifestaron que “presentamos notas a Educación y no tuvimos respuestas sobre esto”. De igual forma, en esta escuela quedaron 40 computadoras que se utilizan en el aula virtual.

Al respecto, el director de Sistemas de Información de la cartera educativa, Carlos Encina, aclaró ayer a este medio que las máquinas que se expropiaron “estaban sin uso”, por lo que “se va a hacer una revisión del funcionamiento de todos los equipos para redistribuirlos a los colegios donde se necesiten”. El funcionario adelantó que las instituciones con prioridad para recibir estas netbooks serían las EFA (Escuelas de Familia Agrícola), y subrayó que “a ningún docente se le sacó” el aparato.

En ese sentido, Encina manifestó también que este procedimiento “se está haciendo en todas las escuelas de la provincia que están en la misma situación, y que tengan equipos sin utilización”. “El proceso de arreglo de las computadoras lleva su tiempo, sobre todo si hay que solicitar repuestos. Luego iremos comunicando a qué establecimiento se distribuirán estas netbooks”, añadió.

Por su parte, el rector del Colegio Mitre, Néstor Gómez, confirmó a este matutino que “la escuela quedó con 40 máquinas para el aula virtual, y se procedió de acuerdo a la normativa nacional, no hubo ningún tipo de acción no prevista, estaba todo organizado”. Sin embargo, algunos docentes señalaron que “esas computadoras andaban bien”, y se lamentan que “a las nocturnas se les quiera quitar el programa Conectar Igualdad”.