Tarjeteros insisten en que la tarifa del estacionamiento medido se eleve a $20 por hora

Desde el sector de los operadores del Estacionamiento Medido reiteran a la Comuna su pedido de aumento en el precio de la hora. Además no descartan medidas de fuerza para los próximos días en caso de no tener respuestas de la Comuna.

Cabe indicar que el aumento en el precio de la hora de estacionamiento no es el único reclamo de los trabajadores, dado que actualmente carecen de cobertura médica y seguro de vida. Además destacan que la tarifaria les permite aplicar el aumento que hoy están solicitando y ronda el 70% de la tarifa actual, de la cual ellos sólo perciben el 40%. Y en este sentido señalan también que en Resistencia la hora de fraccionamiento cuesta $17.