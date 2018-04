Acto central en Curuzú y varios estrenos en homenaje a los combatientes de Malvinas

Transcurrieron 36 años del conflicto bélico, pero la memoria y el reconocimiento a quienes combatieron en Malvinas está más vigente que nunca. Este año es especial porque fueron identificados 99 de los que descansan en el cementerio de Darwin y que hasta tiempo atrás tenían una placa que decía: “Soldado argentino sólo conocido por Dios”. El acto central en la Provincia será hoy a partir de las 18 en Curuzú Cuatiá. Mientras que en horas de la mañana, en diferentes comunas correntinas, habrá tributos especiales que incluirán hasta el estreno de un mural y un busto.

Al cierre de esta edición ya se desarrollaban vigilias en varias poblaciones del interior, entre ellas en el Paseo de los Mártires de Mercedes. Allí, a la medianoche, estaba previsto la lectura de quienes fallecieron en combate y además, harían un minuto de silencio por los tripulantes del ARA San Juan.

Mientras que hoy, a partir de las 8.30, comenzarán los actividades centrales en la ciudad del Paiubre, que incluye la inauguración de un busto en la plazoleta “Omar Alberto Avalos”.

Mural

En paralelo, en Pago de los Deseos, la Municipalidad a partir de las 9 hará un homenaje especial en la plaza 2 de Abril. Allí, descubrirán un mural que fue realizado por José Cura.

“Nuestra comunidad necesitaba destacar el compromiso de sus soldados con la Patria y, por eso, decidimos hacer este tributo a ellos que estará exhibido para que todos lo puedan observar”, afirmó la intendenta Sintia Magaldi.

En ese mismo horario, pero en Gobernador Virasoro, se realizará un acto que es organizado por la Municipalidad, el Centro de Veteranos de Guerra “Tamborcito de Tacuarí” y la Escuela Nº 202 “José Luis Navajas”.

Mientras que en Santa Lucía, la ceremonia se desarrollará frente al monumento a los ex combatientes. Y en Santa Rosa, se hará a partir de las 10 en el “Paseo Héroes de Malvinas”.

Así, durante la mañana está previsto que se concreten homenajes en las distintas poblaciones.

Tributo provincial

En esta oportunidad, el acto central de la Provincia en honor a quienes combatieron en Malvinas se hará hoy a las 18 en Curuzú Cuatiá y será liderado por el gobernador Gustavo Valdés.

El escenario estará emplazado sobre Avenida Rucci, entre las calles Laprida y Bicentenario. Allí esperan que se congregue una multitud.

La ceremonia comenzará con el saludo protocolar de los integrantes del Ejército al primer mandatario correntino.

Luego, se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino y acto seguido, habrá minuto de silencio en memoria de los ex combatientes fallecidos.

Seguidamente, pronunciarán palabras alusivas a la fecha por parte del presidente del Centro de Ex Combatientes de Curuzú Cuatiá, Sergio Khouri, del intendente, José Irigoyen y de Valdés.

Posteriormente, actuará el ex combatiente y reconocido músico, Aníbal “Pepe” Verdún.

Y el cierre de la ceremonia será un desfile en el que participarán integrantes de los 27 Centros de ex Combatientes que existen en la provincia, aproximadamente 2.500 alumnos de escuelas y colegios de la zona como así también miembros de las distintas fuerzas de seguridad.

Luego, el homenaje se trasladará al Club Belgrano, ubicado en las calles Monte Caseros y Rafael Perazzo, donde se desarrollará la cena de camaradería con un gran festival y entrega de reconocimientos a los ex combatientes, por parte de la Dirección Malvinas Argentinas, a cargo de José Galván.