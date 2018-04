Para tratar de regularizar la administración del servicio de agua potable, convocan a una asamblea vecinal en Mantilla

En el transcurso de la semana pasada, en Mantilla tuvieron nuevamente una serie de inconvenientes debido a que se quemó una de las bombas utilizadas para el suministro de agua potable. Ante esta situación, un grupo de usuarios autoconvocados plantearon la necesidad de poder normalizar la administración de la prestación que está a cargo de una Junta Vecinal de Saneamiento que hace años no realiza la elección de autoridades correspondientes.

Actualmente, sólo un operario está abocado a realizar todas las tareas necesarias para poder garantizar el servicio. En este marco, desde el programa Panorama Informativo, Silvio Almirón, comentó a El Litoral que días atrás primero se quemó la bomba de la planta potabilizadora. Pero ese equipo fue reemplazado por otro que gestionó un concejal de la localidad.

Sin embargo, a las pocas horas de haber sido instalado, también se averió. Estos problemas reiterados, de acuerdo a lo indicado por el operario, respondería a presuntos inconvenientes con la provisión de energía eléctrica.

“El Viernes Santo amanecimos sin agua y considerando que era feriado, todo se tornaba más complicado. Finalmente, la persona que está a cargo de la prestación, consiguió otra bomba. Por supuesto que eso se tiene que pagar también. Algo que no es tan sencillo considerando que nos manifestó que sólo la mitad de los usuarios pagaría por el servicio”, explicó Almirón. Tras lo cual continuó “es una situación complicada y por eso, un grupo de vecinos que se autoconvocaron coincidieron en que lo mejor es normalizar la administración de la Junta Vecinal de Saneamiento y para ello es necesario elegir una nueva comisión”.

Por ello, resolvieron reunirse el próximo sábado 7 a las 18 en el salón Chamigo. “El objetivo de la convocatoria es que la mayor cantidad de pobladores pueda participar y así expresar qué considera que se puede hacer para mejorar el servicio. Hace dos años se intentó algo similar, pero en aquella oportunidad no prosperó”, concluyó Almirón.