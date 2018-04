Central entrerriano, el rival para el equipo curuzuateño

La Reclasificación del Torneo Federal de Básquetbol que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol se pondrá en marcha el próximo viernes 4. En la oportunidad, por la División Mesopotamia, Conferencia Norte, San Martín de Curuzú Cuatiá tendrá que enfrentarse con Central Entrerriano de Gualeguaychú en una serie al mejor de cinco partidos.

El equipo conducido por Jorge Balbis terminó mejor posicionado que su rival en la fase regular (quinto contra octavo) y, por lo tanto, tendrá ventaja de localía en esta instancia. De este modo, los dos primeros encuentros los disputará en Curuzú Cuatiá. Después, la eliminatoria se trasladará a Gualeguaychú y en el caso de un quinto partido, nuevamente, la sede estará en el Sur de Corrientes.

A lo largo de la instancia clasificatoria, estos rivales se enfrentaron en dos oportunidades con triunfos para los entrerrianos. En Gualeguaychú se impuso por 84 a 62 y en Curuzú Cuatiá lo hizo por 93 a 87.

De acuerdo con el detalle que dio a conocer la organización, los días de juego y las sedes (el equipo nombrado en primer término será local) es el siguiente:

Viernes 4: San Martín vs. Central Entrerriano

Domingo 6: San Martín vs. Central Entrerriano

Jueves 10: Central Entrerriano vs. San Martín

Sábado 12: Central Entrerriano vs. San Martín (x)

Martes 15: San Martín vs. Central Entrerriano (x)

Nota: (x) sólo en caso de ser necesario.

Argentino de Mayores en Misiones

La Federación de Básquetbol de Misiones albergará el 84º Campeonato Argentino de seleccionados mayores durante el mes de julio. Las sedes para el evento serán Posadas y Eldorado.

Luego de trece años, el otrora “más argentino de los campeonatos” volverá a la tierra misionera. Será después del mundial de fútbol con fecha a confirmar en los próximos días.

Durante el último paso de la competencia en Misiones, que fue durante el 2005, Entre Ríos se consagró campeón en Posadas (la otra sede también fue Eldorado), venciendo en la gran definición a Santa Fe. En esa oportunidad, Corrientes descendió.