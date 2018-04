Curupay avanzó por penales y se metió en semifinales

Un difícil oponente se sacó de encima Curupay, el formoseño Independiente de Fontana, al que ayer le ganó en los 90 minutos por 1 a 0 y luego repitió en la tanda de penales (4 a 3) para instalarse en las semifinales de la llave Ascenso Oeste de la Región Litoral Norte del Torneo Federal C.

El partido resultó muy accidentado, de mucho roce y juego físico, lo que dejó como saldo la cifra de dos expulsiones por bando. Fue el terreno donde más cómodo pareció sentirse el conjunto formoseño, más allá del gol convertido para Curupay por Antonio Báez a los 8 minutos del segundo tiempo y que permitió forzar una definición por penales.

Al Maderero le costó construir juego asociado y encontrar los espacios para dañar a un Independiente que llegaba a Corrientes con el resultado de su lado, dado que ganó por 2 a 1 en el partido de ida disputado en Formosa.

La primera acción de peligro fue un contragolpe de parte de la visita, encabezado por una corrida y remate de Nelson Portillo, que se topó con una sólida respuesta del arquero local; también Independiente dispuso de un cabezazo de este mismo jugador que obligó a un revolcón por parte de Brian Aranda.

Pese a lo incómodo que se le presentaron las acciones durante esos primeros 45 minutos, también el Maderero tuvo algunas aproximaciones, mediante Héctor Moreira que remató abajo a un rincón una pelota que quedó flotando en el área formoseña o con un disparo de media distancia de Marco Giménez. Pero en ninguna de estas ocasiones logró romper el cero en el marcador, ni siquiera en la más clara de todas cuando Antonio Báez avanzó por el centro del área y su tiro a un rincón se fue apenas ancho.

Una nueva acción de Antonio Báez inauguró el segundo tiempo, aunque otro Báez, Marcelo el arquero visitante, se encargó de desactivar todo peligro. Hasta que a los 8 minutos tras una serie de rebotes en el área formoseña, incluidas un par de atajadas, apareció “Tony” Báez por el segundo palo y con un disparo alto decretó el 1 a 0.

De aquí en más el juego se tornó más físico y violento aún, y desfilaron los expulsados: Héctor Moreira y Guillermo Barreto en Curupay a los 16 y 31 minutos; y Hugo Jazmín y Juan Amarilla en Independiente a los 27 y 49 minutos (este último vio la tarjeta roja tras su primera acción dentro del campo).

En el desorden, Independiente generó dos ocasiones con las que pudo haber evitado la tanda de penales, pero Aranda en una y el travesaño en otra le negaron el gol de la igualdad tanto a Portillo como a Martín Rojas.

Curupay disponía de la ventaja en el marcador, que igualó el global de la serie, pero en el campo sufría la inferioridad numérica ya que por largos pasajes jugó con un futbolista menos al padecer las expulsiones antes que su rival.

No hubo más goles y en la tanda de penales terminó imponiéndose el correntino, no sin antes sufrir ya que si bien los formoseños desperdiciaron tres disparos a Curupay le tocó malograr dos remates. Cuando el tiro final de Rodrigo Mereles se fue por las nubes se desató el nudo en la garganta de los Madereros.