El Presidente viene al NEA y Valdés lo espera con una carpeta de solicitudes

Esta semana el gobernador Gustavo Valdés estará con el presidente Mauricio Macri dos días: el jueves en Puerto Iguazú, donde se reunirá la Mesa de Competitividad de la Cadena Forestoindustrial, y el viernes en Resistencia para relanzar el Plan Belgrano. El mandatario correntino llevaría un paquete de reclamos al jefe de Estado, entre los que se destaca la cuestión energética. Se esperan definiciones más certeras respecto al inicio de la autovía Empedrado-Capital, que debía comenzar en marzo.

El Gobierno correntino formalizará un pedido al Estado nacional de percibir en energía las deudas que Nación mantiene por regalías energéticas con la provincia.

“La Nación tiene una deuda con la provincia por las regalías de Yacyretá; de los años 2012, 2013 en adelante y la está pagando pero con los valores de la energía de esos años que la tarifa estaba congelada. Valdés se reunió con el ministro de Energía Aranguren para pedir la actualización y, como vino con las manos vacías, le propondrá lo mismo a Macri”, explicó a El Cronista el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, José Enrique Vaz Torres.

“La provincia tiene la principal generadora hidroeléctrica del país y no podemos disponer de eso; el kirchnerismo nos retuvo las regalías y ahora las pagan a los valores históricos mientras la distribuidora local tuvo que cargar en sus tarifas los costos nacionales. Buscamos una compensación de nuestras acreencias” dijo. Agregó que “las provincias petroleras no tienen inconvenientes en cobrar bien las regalías, no me queda claro por qué Corrientes sí. A partir de esto, lo que vamos a buscar es que nos paguen con energía”.

Este mecanismo por el cual la provincia recibe el pago de las regalías retenidas vía especias, estaba incluido en el Presupuesto Nacional del año pasado, por lo que en el entorno del gobernador de Cambiemos no logran comprender por qué en la versión 2018 este artículo desapareció.

El propio Valdés había declarado durante la semana que a “Corrientes le fue muy mal con Aranguren (ministro nacional de Energía)”. Por eso, el Gobernador espera que el Presidente escuche algunas de sus quejas el próximo jueves.

Una fuente allegada al mandatario confirmó a El Litoral que Valdés tiene listo un paquete de reclamos energéticos para presentar a Macri.

Pero no sólo Valdés le llevará quejas al Presidente. Productores forestales reclamarán por una demora en la ejecución de 250 millones de pesos de planes de forestación que están en marcha en la región y por el futuro de una ley nacional que promueve nuevas plantaciones.