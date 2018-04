El saludo pascual de Stanvonik estuvo signado por la defensa a la vida del nonato

“Somos el cuerpo de Cristo, por eso vale toda vida. No somos dueños del otro, eso nos lo dice la fe, pero antes lo dice la inteligencia”, expresó el arzobispo de Corrientes monseñor Andrés Stanovnik, dirigiéndose a un centenar de feligreses que participaron del saludo pascual que se realizó ayer. Esas palabras resumen su mensaje en el que, además, instó a evitar las actitudes fundamentalistas e instó a cultivar el diálogo.

Como ya es tradición, el Domingo de Resurrección movilizó a una multitud de laicos hasta la sede arzobispal, donde desde las 10 los distintos movimientos expresaron su saludo a monseñor Stanovnik, quien a la vez les brindó su bendición.

Más allá de la clásica alegría por la fecha, en esta oportunidad el evento tuvo un matiz diferente: tanto el obispo como la feligresía se manifestaron abiertamente en defensa al derecho a la vida desde la concepción. Esto se da en un contexto de debate social por el proyecto de aborto legal y el inminente tratamiento parlamentario.

De todas formas, la esencia del encuentro fue la festividad por la Resurrección de Jesús con diversas acciones de gracias, dado que una decena de laicos se acercó al micrófono para expresar su saludo.

Vida

Tras escuchar las distintas salutaciones, monseñor Andrés Stanovnik brindó su agradecimiento y expresó: “Queremos cuidar la vida frágil, queremos darles la contención, cariño y ternura. Que el Espíritu Santo nos siga guiando sobre las maneras en que podemos ser más cuidadosos de toda vida”.

A la hora de hablar de la Resurrección de Jesús, aclaró que se trató de una experiencia real y no meramente espiritual. “Resucitó verdaderamente, es decir está presente no sólo en el corazón, sino también en medio de nosotros. Se hace presente de muchas maneras, pero hay rostros que son preferenciales, a través de los cuales él se hace presente realmente, por ejemplo, el rostro del pobre, del débil, del vulnerable”.

“Una actitud fundamentalista está presente en la discusión por el no o por el sí a la vida. El fundamentalismo es una abdicación a la razón humana. Porque la persona no lo puede poner en diálogo”.



Dicho esto, inmediatamente hizo alusión a una leyenda que se tornó popular durante toda la Semana Santa, ya que monseñor dijo: “Vale toda vida para él (Jesús), por eso está presente en el embrión humano, en la inteligencia y en el corazón. En el único lugar donde podemos decir que está presente la materia de Dios es en la eucaristía, pero de igual modo es tangible en el pueblo de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, no es una metáfora. Por eso vale toda vida, nos lo dice la fe, pero antes nos lo dice la inteligencia”.

Fundamentalismos

Si bien monseñor Stanovnik salió en defensa de la vida del niño por nacer, en medio del debate habló de evitar caer en actitudes fundamentalistas.

Sobre este punto advirtió: “Cuando la inteligencia se cierra, termina creando una actitud fundamentalista, que está presente en nuestra sociedad, en esta discusión por el no o por el sí a la vida. El fundamentalismo es una abdicación de la inteligencia humana. Porque la persona se cierra en un pensamiento y no lo puede poner en diálogo con ningún otro. El que no está de acuerdo con eso es un enemigo al que hay que eliminar”.

Asimismo, aclaró que estas actitudes están presentes tanto en personas religiosas, como en no creyentes.

Luego, el arzobispo retomó la idea central de las Pascuas destacando: “La Resurrección de Jesús es un acontecimiento extraordinario. El tiene cuerpo glorioso, que no está sujeto al espacio y al tiempo, esa es nuestra resurrección. Una semilla de vida nueva que la recibimos en el bautismo, por ello somos un pueblo de resucitados. Aun cuando esa resurrección no se manifieste públicamente, se manifiesta en el encuentro, en el abrazo, en un acto de justicia y el respeto. Gracias por este hermoso encuentro”.

El saludo continuó con una bendición especial que brindó a los presentes. El encuentro culminó tras un refrigerio.