Estudiantes acentuó las falencias de Regatas y se llevó la victoria

Caída. Después de la Liga de las Américas, Regatas no volvió a ganar en la Liga Nacional.

Un juego desordenado y sin efectividad en ataque llevó a que Regatas Corrientes sume su tercera derrota consecutiva en la Liga Nacional de Básquetbol. Esta vez fue como local, anoche, frente a Estudiantes de Concordia 77 a 71 que lo dejó con un registro de 14 triunfos e igual cantidad de derrotas.

El equipo correntino sufrió la ausencia de un base natural. Esto provocó que no se puedan construir los circuitos ofensivos, como resultado se vieron ataques muy forzados con apenas 37 % de efectividad en los tiros de dos puntos y 13 pérdidas de balón. El rival salió decidido a hacer sentir esa ausencia (Santiago Vidal fue baja por lesión), presionó bien arriba y además contó con un inspirado Anthony Smith (30 puntos y 7 rebotes) para alcanzar su undécima victoria en 25 presentaciones.

Salvo los primeros minutos del cotejo, Regatas tuvo muchos problemas para desarrollar sus sistemas en ataque. En el arranque del juego, el Fantasma se adelantó 12 a 4 por la buena labor de Paolo Quinteros (7 puntos).

La reacción visitante llegó de atrás hacia adelante. La defensa cerró los caminos hacia su aro para después correr hacia el otro sector de la cancha. Así achicó la brecha, mientras que con los tiros de tres puntos pasó a ganar 20 a 19.

La tendencia del cotejo se mantuvo en el segundo capítulo. Estudiantes siguió con su presión defensiva que le permitió recuperar pelotas y sacar contraataques. Mientras que en Regatas, la responsabilidad ofensiva recayó en Fabián Ramírez Barrios (8) para mantener cerca en el marcador a su equipo.

En la reanudación, cambió el ritmo del partido aunque no las imprecisiones. Intercambiaron puntos, pero siempre con la visita marcando el ritmo del encuentro.

La definición llegó en el inicio del último capítulo donde Smith completó su gran noche, además la visita aprovechó los rebotes en el tablero correntino para tener nuevas oportunidades para anotar.

El local fue adelante pero sin claridad. Chocó contra la defensa rival y la propia frustración de no poder concretar su esquema planificado.