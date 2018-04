Ex combatiente impulsa la creación del primer museo de Malvinas en la provincia

El es un luchador incansable y un inquieto defensor de la causa Malvinas. Asume desafíos y batalla casi en soledad por ellos. Ramón Mendoza es un ex combatiente goyano referente en la dirigencia provincial del sector, periodista y escritor, quien ahora está embarcado en un proyecto de grandes dimensiones en la batalla por la memoria: crear el primer museo de Malvinas en la provincia. “Será uno grande, completo, y no un pequeño recinto de exposición”, advirtió Mendoza en el inicio del diálogo con El Litoral desde su Goya natal. El espacio físico para contener tantos tesoros malvineros debe ser considerable, precisamente por su gran valor y para una óptima exhibición.

“Tengo 200 libros de diferentes autores y perfiles sobre Malvinas, de los cuales unos 40 o 50 son de escritores británicos, además de recorte de diarios locales, nacionales y hasta del periódico inglés ‘The Sun’. También cuento con diversos objetos usados en la guerra, como armas y banderas”, enumeró el autor de los libros “Malvinas, un largo dolor patrio” y “Nuestros sueños estafados”.

Al mismo tiempo, agregó que “quiero tapizar un lugar específico con cuadros de caídos en combate y de los que sobrevivimos, organizándolos por veteranos de cada departamento de la provincia. Y sumar una sala con escudos de las provincias argentinas e ir incorporando nombres de ex combatientes junto a cada uno de ellos. Otro sector será uno dedicado especialmente a Corrientes. En fin, todo esto tiene una proyección hasta el infinito”, afirmó.

El museo se fue proyectando por Ramón a partir de objetos que recolectó en la posguerra y que fueron donados por camaradas e instituciones. Con esta idea general se adicionaron después otros rincones temáticos. De esa manera, hoy la iniciativa está diagramada con amplitud más que importante. Ahora, además, se busca definir un sitio específico donde se podrá levantar el museo y también se aguarda contar con todo el apoyo necesario que pueda brindarse desde diversos sectores para que este proyecto sea realidad.



Disposición

“El museo resguardará y pondrá en valor la Gesta de Malvinas y en la cual nuestra provincia participó en 1982 de manera superlativa”, describe Mendoza en su proyecto. A la vez, detalló cada rincón del mismo: “Habrá una ‘Biblioteca temática’ que tendrá unos 200 libros editados en Argentina sobre el conflicto bélico y unos 50 de autores británicos. Este espacio será engrosado por una colección de diarios argentinos, correntinos y británicos de los meses de abril, mayo y junio de 1982. Asimismo, habrá una completa colección de fascículos dedicada a Malvinas, tanto en castellano como en inglés”, especificó.

Contempla también una “Galería de cuadros”, donde “habrá, en las paredes del local, cuadros de los 50 héroes, hijos de Corrientes, caídos en la guerra de Malvinas. A los que se sumarán los cuadros de los veteranos fallecidos en la posguerra y de los que actualmente desarrollan sus actividades en los distintos centros de ex combatientes de la provincia de Corrientes”, indicó.

En el “Capítulo Nacional” se “habilitará un salón donde estará el escudo y una reseña histórica de cada una de las provincias de la República Argentina y se pondrá en valor a los hijos de cada una de ellas. Por ejemplo: Pedro E. Giachino (Mendoza) Mario ‘Perro’ Cisneros (Catamarca), Ramón Gumersindo Acosta (Formosa), José Raúl Ibáñez (Entre Ríos), sólo por mencionar algunos”.

Mientras que en el “Capítulo de Objetos”, añadió, “estarán expuestos cascos, guantes, sables bayonetas, elementos de rancho para comer, granadas de mano, boinas, uniformes, botas, películas, algunos DVD y CD, videos, discos relacionados con la causa Malvinas, etcétera”.

Asimismo, se establecerá un “Rincón de la Correntinidad”, que consistirá en un “espacio que contendrá tierra de las Islas Malvinas, de Yapeyú, de la cancha de Pago Largo, de Caá Guazú, de Ñaembé, del solar del Sargento Cabral en Saladas y de cada uno de los departamentos y municipios de Corrientes”.

Por la causa

El ex combatiente, también, resaltó que “todos y cada uno de los objetos que serán expuestos en el Museo Malvinas serán proporcionados por mi persona, y legados con destino patrimonial a la provincia de Corrientes”. Asimismo, sobre esta iniciativa aclaró que “no tiene fines de lucro alguno, sólo el de concientizar a nuestro pueblo y a las nuevas generaciones sobre la Causa Malvinas”, resaltó en la presentación de su proyecto sobre el primer museo malvinero en Corrientes.

Una opción de sitios donde puede funcionar es la localidad de Cruz de los Milagros, pero aún no está confirmado. El lugar es, por ley provincial, sede permanente del acto central de cada 10 de junio, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico. También, obviamente, la ciudad de Goya es otra alterativa para el museo, aunque todo está en una fase inicial de resolución.

Lo cierto es que la iniciativa de Mendoza está latente y es un legado invaluable. Ese es el objetivo de este ex combatiente que sigue dando batalla para lograr tener un lugar en que se muestre a la sociedad objetos, obras literarias, rostros de la Causa Malvinas y hasta canciones como la emblemática del chamamé: “Los Ramones” (letra de Julián Zini, con aportes iniciales de Mendoza, y la música de Mario Bofill).

En este caso, tal vez como síntesis de esa lucha hasta el final de Ramón Mendoza, se presentará en su versión completa. Como metáfora de su entrega a la Causa Malvinas.

Gustavo Lescano.