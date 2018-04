Hace casi 90 años el monumento a Alvear custodia el inicio de la avenida 3 de Abril

En las proximidades del río Paraná y en el inicio de la avenida 3 de Abril (históricamente conocida como la “calle ancha”), desde hace casi 90 años se erige imponentemente el monumento a Carlos María Alvear, una obra artística de mármol de carrara que se trata de la única pieza de la reconocida artista Lola Mora (1866-1936) que se encuentra en la ciudad de Corrientes. Además de su antigüedad y su particular llegada a Corrientes propiciada por las autoridades políticas de turno, la estatua se encuentra ubicada en las inmediaciones de Arazaty, donde no sólo se supone que fue el desembarco de los primeros conquistadores españoles, sino también donde se encontraron importantes vestigios antropológicos e históricos de los momentos fundacionales de la Capital.

Vale recordar que en la actualidad el Gobierno de la Provincia impulsa un proyecto para la refuncionalización y revalorización costera de la ciudad que incluye parte del solar fundacional, ubicado en las inmediaciones del monumento a Alvear.

El 4 de octubre de 1928 en lo que actualmente es la avenida 3 de Abril, y que en siglos anteriores era conocida como “la calle ancha”, se inauguró la estatua al general Carlos María Alvear, importante figura política de los primeros años de la República Argentina como tal. Historiadores locales destacaron la curiosa historia de una de las obras de arte más imponentes de la ciudad.

“En 1928 se hacen las excavaciones para levantar una de las joyas artísticas de la ciudad, el monumento a Alvear que es de mármol blanco de carrara y cuyo basamento fue construido con materiales locales. Hay que destacar que la obra formaba parte de un conjunto de esculturas que hacía años que estaban en un depósito del Congreso”, relató en diálogo con El Litoral el director del Museo Histórico de Corrientes, Fernando González Azcoaga.

“Durante los gobiernos radicales de inicios del siglo XX los legisladores nacionales fueron llevando las esculturas para sus provincias y Benjamín González que era Gobernador y Diputado Nacional solicitó llevar la estatua de Alvear, argumentando que había nacido en una misión jesuítica que era supuestamente Corrientes (por ello en la provincia hay un lugar que se llama Alvear). De esa forma, se impulsó la idea de que Corrientes contaba con los dos libertadores, José de San Martín y Carlos María Alvear, por lo que decidieron traer la obra a Corrientes y acá se construyó el basamento”, explicó el especialista.

Otro dato curioso del monumento es que su creadora fue la reconocida escultora Lola Mora, siendo la única pieza de su autoría en Corrientes.

Asimismo, la escultura con su basamento de piedra rosada pulida, que alberga sendos escudos de la República Argentina y de la Provincia de Corrientes respectivamente de bronce fundido, se encuentra emplazado en un lugar donde se encontraron restos antropológicos de asentamientos de la época de 1588 cuando se fundó la ciudad. “Cuando comienzan a levantar el basamento encuentran cráneos, puntas de flechas y cerámica, lo que ratifica que allí no sólo era el sitio de la fundación sino que también pudo haber acontecido enfrentamientos como dice la historia entre españoles y aborígenes. Juan Ignacio Mujica dijo que Corrientes se funda ahí aprovechando que había un asentamiento aborigen y que en un primer momento hubo buenas relaciones con los naturales. Por eso esa zona es emblemática”, explicó González Azcoaga.

Por otra parte, vale destacar la importancia del lugar donde se encuentra ubicado el monumento a Alvear, ya que no sólo está en los inicios de la avenida 3 de Abril (ex “calle ancha” que marcaba los límites de la ciudad hasta mediados del siglo pasado), sino también porque se encuentra rodeado de otras obras o edificios trascendentes para la historia de Corrientes como la Penitenciaría, el ex Regimiento N°9, el Pilar Fundacional, el puente interprovincial “General Manuel Belgrano” y la avenida costanera.