La muestra de los Barrios dio negativo, pero la esperanza se mantiene intacta

Los análisis de ADN de las muestras tomadas a la familia de Rafael Barrios, caído en la guerra de Malvinas, dieron negativo en este primer proceso de identificación realizado. Es decir, de los más de cien casos que se registraron como banco genético tras la exhumación de cuerpos en el cementerio de Darwin, ninguno correspondía al joven oriundo de la localidad de Ramada Paso, cercana a la capital correntina. Sin embargo, sus familiares no pierden la esperanza de saber algún día qué sucedió con el conscripto que cayó en combate.

Félix, el hermano nacido cuatro años después de Rafael, siguió de cerca la tarea de identificación de cuerpos e incluso viajó el lunes anterior a Malvinas. Y, pese al resultado negativo, le dijo para sus adentros: “Sé que estás con Dios y con mamá”. Estaba frente a una cruz blanca con la lápida “Soldado argentino sólo conocido por Dios”, una que eligió al azar en Darwin.

Las palabras en esa plegaria íntima lo pusieron de pie y abraza nuevamente la esperanza. “Quería encontrar la cruz con su nombre, porque había una mínima posibilidad de tener una sorpresa de último momento, pero finalmente no fue así”, contó.

De todas maneras, se instaló frente a una de las tumbas del acceso al cementerio y allí rezó y pensó en Rafael. “Me acordé de mi mamá, Gregoria Blanco, que falleció hace tres años, y le dije que seguramente se reencontró con ella. Fue un momento muy fuerte para mí”, admitió con la voz un poco ronca de la emoción.

Al mismo tiempo, aseguró: “Vamos a seguir buscándolo, aunque no tenemos los medios necesarios, pero con ayuda del equipo de antropología forense, de las cancillerías, la Cruz Roja y ustedes los medios, lo haremos”, aseguró un fortalecido Félix en diálogo con El Litoral.



Obrero y combatiente

Rafael era el mayor de siete hermanos, en el 82 vivía en Ramada Paso y desde allí se trasladó por trabajo a Villa Olivari, en el norteño departamento de Ituzaingó. “Trabajaba en la construcción y en esos momentos estaba en la obra de una escuela del lugar”, recordó Félix. A esto agregó que “dejó su puesto de albañil para hacer el servicio militar. Apenas un mes y pico después de estar en el Regimiento fue a Malvinas. Sabemos, por lo que contó un primo que también estuvo en la guerra, que Rafael combatió hasta las últimas batallas y aparentemente cayó en Ganso Verde”, indicó el hermano del héroe correntino.

Al finalizar la guerra, “no sabíamos nada de él. Averiguamos en el Regimiento 9 y no teníamos confirmación. Seguimos preguntando en el de Mercedes y nada. Entonces nos dijeron que recorriéramos los hospitales de la ciudad y así fuimos al Escuela, el Vidal, el Santa Rita... pero nada”, relató.

La búsqueda para conocer el destino de Rafael se activó en los últimos años con el proyecto para identificar los cuerpos de soldados argentinos muertos en Malvinas que permanecen en Darwin. Empero los resultados dieron negativos. De igual manera la reciente visita de Félix a las islas los fortaleció nuevamente y justo se concretó el día del cumpleaños de su padre, Máximo Barrios, de 83 años. El sábado pasado se reunió la familia para celebrarlo. Rafael estaba con ellos.

El dato

En el cementerio de Darwin aún quedan muchas tumbas por identificar y nombrarlas en lugar de la leyenda “Soldado argentino sólo conocido por Dios”. Hasta el momento se logró reconocer a 90 héroes.



GUSTAVO LESCANO.