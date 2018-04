Malvinera de cien años

Martina Rodríguez, una madre malvinera, cumplió este mes sus 100 años. El ex combatiente Manuel Billordo no pudo asistir a ese encuentro porque casi todo el día llovió a cántaros y por su salud le es recomendable quedarse en casa. Pero la mamá lo pensó con ella todo el tiempo, como también a su hija Nilda, quien falleció hace 14 años, justo en un cumpleaños materno.

El encuentro con Martina de protagonista tuvo también muchas sonrisas junto con sus hijos y nietos en la humilde casa del barrio San Antonio Oeste, donde la abuela convive con una de sus hijas, Catalina.

Martina nació en el Chaco y vivió en campos de Villa Berthet, luego de casarse muy joven con Antonio Billordo, se trasladaron a Corrientes. “Era justo después que Manuel regresó de Malvinas. Las cosas no fueron fáciles para ellos”, señalaron los familiares.

(Fragmento de la nota publicada en El Litoral el domingo 18 de marzo de 2018).