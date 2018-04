Matías Robledo logró dos podios en las competencias sudamericanas

La moderna pista de solado sintético “Mondo” de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, recibió a lo mejor de atletismo sudamericano durante tres días de competencia, donde el correntino Matías Robledo logró dos medallas de bronce, siempre en la prueba de los 100 metros llanos.

“Hubo un muy buen nivel. Pude estar a la altura de las circunstancias y eso es lo que me importa. Estoy contento porque hace tiempo que no podía sentirme así de veloz”, comentó el atleta oriundo de Bella Vista.

Durante el Grand Prix “Antonio Silio”, disputado el viernes 23 de marzo, Robledo quedó tercero, con una marca de 10.59 segundos, en la final detrás del venezolano Jesús Rafael Vázquez, quien marcó 10.52 segundos y aventajó por una centésima al dominicano, radicado en Argentina, Otilio Rosa.

“El clima estuvo bien y la pista de Concepción del Uruguay es muy buena, lástima que el viento estuvo en contra porque limita la velocidad máxima que vas llevando pese a lo cual pude mejorar mi marca de los últimos dos años”, relató en el programa “Era por Abajo” de Radio Unne.

En tanto que el domingo 25 se disputó el Gran Prix “Hugo Mario La Nasa” y en la prueba máxima de velocidad se repitió el podio. Jesús Vásquez marcó 10.40 segundos y ganó entre los varones, seguido por Rosa con 10.45 segundos, en lo que fue su mejor producción personal, y Robledo terminó con 10.66 segundos.

Sobre esta jornada, Robledo comentó una particular situación. “El domingo se rompió la pistola de largada. Tuvimos que esperar bastante tiempo en la pista y eso te saca de foco porque tuvimos que hacer otra entrada en calor. Corrí muy bien aunque mentalmente algo más disperso por esa espera. Además, después de la serie tuve solamente 30 minutos para recuperarme y disputar la final”.

Antes de estas carreras, Robledo estuvo a principios de año en España donde participó de varias pruebas bajo techo. “Tuve cinco semanas para acomodarme. Los 60 metros son muy explosivos. La verdad es que no me fue muy bien en España como esperaba, aunque fui creciendo y mejorando con el correr de los días. Terminé con buenas sensaciones allá, después tuve que adaptar los entrenamientos para tener mayor resistencia a la velocidad y correr un poco más prolijo”.

De cara al próximo campeonato argentino, informó que “vamos a hacer un trabajo físico más específico para Rosario. Los rendimientos del Gran Prix fueron excelentes y nos dejan bien parados para el Nacional que además clasifica a los Odesur, para lo cual debería llegar a la marca mínima que es de 10.48 segundos. Es decir hacer mi mejor producción personal”.

Matías Robledo es al actual monarca argentino en los 100 metros llanos. Ganó los últimos cuatro campeonatos argentinos. “Voy por el quinto consecutivo. El objetivo ahora es mejorar la marca. Esto es un proceso y estoy seguro que en cualquier momento se puede dar, para eso estamos trabajando”.