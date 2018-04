Omar Alberto Avalos, el del paraje Timbocito, en Mercedes

Vivía en el paraje mercedeño Timbocito, hasta que fue convocado a realizar el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Infantería 12 de Mercedes. Allí estuvo tres meses hasta que fue notificado de que iría a Malvinas, una noticia que llegó tarde a la casa de su familia. Por eso, Omar no pudo despedirse de sus padres antes de subir al tren que marcó el inicio de un largo camino a las islas.

No regresó, pero en su terruño lo siguieron esperando porque tiempo después de finalizado el conflicto bélico, ex combatientes visitaron la casa de los Avalos y les expresaron que creían haberlo visto retornar en un barco. Con la esperanza inquebrantable de volver a abrazarlo, su mamá Carmen falleció en febrero de 1985.

Transcurrieron más de tres décadas hasta que, el pasado 29 de enero, don Pedro recibió la confirmación de que su hijo Omar Alberto fue identificado en el cementerio de Darwin. Una noticia que escuchó en compañía de sus otros hijos: Ramona, Claudine y Pedro, como así también de sus nietos, entre ellos, Mercedes Miño.

Y fueron las dos hermanas de Omar quienes el último 26 de marzo participaron de una ceremonia especial en las islas, donde el nombre del mercedeño quedó grabado en una placa en la que antes se leía “Soldado argentino sólo conocido por Dios”.