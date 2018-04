El ministro de Seguridad adelantó duras acciones para evitar desmanes con los 'seguidores'

"La Policía pondrá orden: no se permitirá motos sin documentación, y personas haciendo desmanes o intentanto delinquir", expresó. "Noto poco compromiso en los líderes de los grupos", recalcó el funcionario en conversación con Radio Dos y continuó señalando que "los seguidores tienen que entender que la ciudad no es de nadie, es de todos, si no lo entienden la Policía actuará. Habrá acción policial conforme a lo que está establecido" para evitar cualquier tipo de desmanes.

“Los líderes de los grupos tienen que entender de una buena vez por todas que sus seguidores deben transitar como lo hace cualquier ciudadano en la calle” sostuvo López Desimoni y sentenció: “Quienes no estén de acuerdo con esto deberán atenerse a las consecuencias. Vamos a cumplir con nuestra misión”.

Con información de Radio Dos