Murió Avicii: el DJ y productor musical tenía 28 años

El artista, DJ y productor musical Tim Bergling, conocido como Avicii , fue encontrado muerto esta tarde. Tenía 28 años. La noticia fue confirmada por su representante a los medios estadounidenses: "Es con profundo dolor que anunciamos la pérdida de Tim Bergling, conocido como Avicii. Fue encontrado muerto en Muscat, Oman, este viernes 20 de abril a la tarde. La familia está devastada y pedimos a todo el mundo que por favor respeten su privacidad en este momento tan difícil. No va a haber otros comunicados", dice el mensaje reproducido por Variety.

Según publica TMZ, Avicii luchó mucho tiempo contra las adicciones. Fue hospitalizado dos veces por abuso de alcohol, y mucho se habló de sus excesos. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron a su prematura muerte.

El músico, nacido en Suecia, había anunciado su retiro de los escenarios en 2016 con un extenso posteo en Facebook en el que decía: "Mi camino ha estado lleno de éxito, pero no exento de problemas. Me he convertido en un adulto mientras crecí como artista, he llegado a conocerme mejor y a darme cuenta de que hay tantas cosas que quiero hacer con mi vida... Hace dos semanas me tomé un tiempo para viajar por los Estados Unidos con mis amigos y mi equipo, para mirar, ver y pensar en las cosas de un modo nuevo, lo que realmente me ayudó a darme cuenta de que necesitaba hacer el cambio con el que he estado pensando durante un tiempo. Sin embargo, nunca me olvidaré de la música. Voy a seguir hablándole a mis fans a través de ella, pero he decidido que en este 2016 voy a hacer mi última gira... Una parte de mí piensa nunca digas nunca, podría estar de regreso... Pero no voy a estar de vuelta."

