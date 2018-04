Abuso en la Comisaría Cuarta: familiares de uno de los policías cuestionaron el proceso

Defensa. Las hermanas del policiía aseguran que el delito no existió.

Mientras avanza el juicio contra tres policías del Grupo de Rápida Intervención Motorizada (Grim 3) de la Policía de la Provincia, por el abuso de un joven de 19 años en la Comisaría Cuarta de la capital correntina en un hecho ocurrido el 7 de agosto de 2016, los familiares del principal imputado que tiene la causa, sostienen que es inocente y cuestionan el proceso.

Virginia y Soledad son hermanas del efectivo Ricardo Ramírez. Pretenden demostrar que el hecho nunca existió.

“Fuimos hasta el equipo de Médicos Forenses a buscar las pruebas que la jueza Josefina González Cabañas, del Juzgado de Instrucción Nº 3, no permitió que la defensa pueda acceder. A mi hermano le negó la reconstrucción del hecho, pruebas, fotos, ella jamás permitió que ellos se defendieran. En un momento, mi hermano quiso ampliar su declaración y tampoco se lo permitieron”, señalaron las hermanas del efectivo en declaraciones a Radio Sudamericana.

“Los procesaron, encarcelaron y enviaron a juicio, y el 23 de este mes ya se conocerían los alegatos”, prosiguieron.

A esto, se contrapone lo expuesto por el fiscal Gustavo Smith, quien argumentó que “existe un examen médico que certifica las vejaciones a las que fue sometida la víctima, lo cual está acreditado”. Remarcó, además, que “en la rueda de reconocimiento la víctima identificó categóricamente a tres de ellos, al que lo abusó y a otros dos que cometieron vejaciones”, a partir de lo cual los imputados podrían tener una condena de entre 8 y 20 años de prisión.

“La víctima reconoció a los cinco y dos de ellos ya fueron sobreseídos. Sobre lo cual no tenemos explicaciones”, refutaron las mujeres. “Nunca pasó el hecho”, insistieron a la vez que sostuvieron que “los funcionarios no siguieron con los protocolos de la Justicia”.

Cabe recordar que en el banquillo de los acusados se encuentran José Abel Aguirre, Ricardo Alberto Ramírez y José Ricardo Romero, imputados por los delitos de vejaciones y abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado.