Denegaron el pedido de Lesieux para cobrar su dieta y por reiteradas faltas, aplicarán descuentos a otra concejal

En Perugorría, durante la sesión de la noche del martes, se aprobaron varios proyectos de resolución y también se analizaron otros.

Uno de los primeros temas abordados fue el pedido de la ex jefa comunal y actual concejal Angelina Lesieux para que sus hijas puedan percibir su dieta. Pero la mayoría de los ediles que participaron de la sesión coincidieron en que por ahora no sería factible que se concrete ese abono. Por eso, aprobaron el proyecto de resolución presentado por la presidenta del recinto, Elisa Fernández, quien argumentó que “ella ahora está detenida en el marco de la investigación por presuntos delitos contra la administración pública. Si bien, como su situación procesal no está definida, no se puede definir aún si continúa o no en la banca. Pero como está privada de su libertad, tampoco concurre a las sesiones y reuniones de comisión. Por lo que en este sentido, se aplicarían los artículos 130 y 131 de nuestra Carta Orgánica”.

“Esta decisión se tomó considerando esos artículos pero también el 109 y el reglamento de la Cámara de Diputados”, agregó Fernández a El Litoral.

Otro proyecto presentado por la presidenta del cuerpo deliberativo y avalado por sus pares que participaron de la sesión, fue la aplicación de un descuento de la dieta de la concejal Gladys Vallejos.

“Salvo los casos de licencia, permiso o desempeño de comisiones especiales, los concejales no podrán faltar, con o sin aviso, a más de dos sesiones o dos reuniones de Comisión en un mes, bajo pena de perder el goce de la remuneración correspondiente a los días en que hubiere faltado”, estipula el artículo 131 de la Carta Magna. Y en el caso de la citada edil, desde fines de marzo no concurre a sesión.

“Faltó a la sesión del martes 27 y en lo que va del mes ya son tres: 3, 10 y 17. Además, no participó de dos reuniones de comisión, la del 5 y la del 12”, detalló Fernández a este diario. En este punto comentó que “si bien ella argumenta que estaba con algunas dificultades de salud, sólo avisó por vía telefónica. Hasta ahora no envió ningún certificado médico”.

Ante esta situación, “mi obligación es aplicar el descuento. El cálculo lo hace el asesor contable y de acuerdo a la proporción fijada por la Carta Orgánica”, indicó la presidenta del legislativo municipal.

Pendientes y organigrama

El orden del día de la última sesión contemplaba también una nota enviada por quien fue secretaria del Concejo hasta febrero del 2017 porque a ella -al igual que a los ediles- le adeudan haberes debido a que la anterior gestión comunal no remitía los fondos que le correspondía al Concejo.

“Se le va a enviar una nota para explicarle que estamos dialogando con el Ejecutivo para llevar una propuesta al STJ sobre un convenio a través del cual nos pagarían progresivamente lo adeudado”, contó Fernández. Al mismo tiempo añadió: “Quien también solicitó cobrar las dietas correspondientes a los tres meses que el año pasado ejerció como concejal en reemplazo de Jorge Corona, fue Liliana Bogarín. Su caso fue girado a comisión porque se le pedirá por nota al Ejecutivo que informe si ella en ese período ejerció o no como funcionaria municipal. Tenemos dudas con respecto a esto y no es una cuestión menor”.

Asimismo, los dos ediles que asistieron a la sesión, avalaron un proyecto de resolución de Fernández a través del cual solicitan que la Intendencia remita los nombres de las personas que son parte del organigrama municipal.