Estiman que el próximo mes llegaría el frío

A pesar de la entrada del otoño, las altas temperaturas continúan en Corrientes como si se tratara de una prolongación de la temporada estival, con registros que llegaron a superar los 30° durante algunas jornadas. Especialistas en fenómenos climáticos explicaron que recién a mediados del próximo mes comenzaría a registrarse frío en la Capital aunque se descartó la llegada de un “invierno fuerte” con temperaturas bajas extraordinarias.

Asimismo, señalaron que actualmente se transita por un año de transición climática con registro de sequía luego de largos períodos de lluvias e inundaciones.

“Hasta el momento no hay indicios de invierno fuerte, ante los pronósticos de inicios de vientos fuertes y polares a partir del mes de mayo. Uno de los indicadores será esta fecha como panorama”, manifestó en diálogo con NordesteYa el agrometeorólogo Eduardo Sierra con respecto al descenso de temperatura que comenzaría a registrarse a partir del próximo mes. “Estamos en la transición de dos tipos de años climáticos, que va de abril a marzo del siguiente. Este periodo estuvo marcado por una sequía muy abrupta que superó los pronósticos, se pensaba que sería menos intensa de lo que fue, aunque las perspectivas pueden tener una clara variabilidad, donde cada diez años tenemos impactos de sequía e inundaciones”, explicó el especialista.

Por su parte Sierra explicó que se espera que este no sea un año lluvioso, por lo que se descartan inundaciones o inconvenientes como los que se registraron en años anteriores. “Estamos en un panorama más tranquilo; da la impresión de que va ser un año normal con respecto a las lluvias, no se espera un año muy lluvioso”, expresó.