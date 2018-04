Granja Yatay: presos conviven con más de 500 perros y hay alerta por orden de reducción

Ante una circular que se dio a conocer a los internos de la Granja Yatay sobre la reducción de la población canina que reside en el predio, desde la Fundación “Circos sin animales”, “Mapac” y “Patitas” presentaron una nota en el predio carcelario a fin de solicitar autorización para realizar hoy, un censo de los animales que habitan el lugar y conocer los alcances de la medida.

En tanto desde el Servicio Penitenciario informaron que en el predio hay unos 600 caninos y que se procederá a una reubicación de la mayoría de ellos, acción que estará a cargo de los propios internos, que son los dueños de los animales.

La matanza de cuatro ovejas que pertenecen al lugar, habría sido la gota que desencadenó la medida interna que se comunicó informalmente a los internos de la Granja Yatay. Ante la misma, los mascoteros viralizaron la medida en las redes sociales en la jornada de ayer. Pero también “la reubicación de los caninos” tuvo eco en las fundaciones proteccionistas que accionaron rápidamente y emitieron una nota a las autoridades correspondientes, solicitando permiso para que hoy, puedan ingresar al predio a censar a los canes a fin de realizar un seguimiento de los mismos tras la aplicación de la resolución interna.

Y ante este panorama, y en comunicación con Isabel Cocomarola, de la Fundación Mapac, El Litoral pudo saber que con la misiva se pretende poner freno a cualquier intento de abandono en la vía pública o matanza de los animales. “Queremos que nos expliquen qué van a hacer con la población canina del lugar, a dónde los van a llevar y conocer el estado en el que se encuentran actualmente”.

En tanto, la titular de la fundación “Circo sin animales” Graciela Bernardez, dijo a El Litoral que “hemos solicitado una autorización para que junto a la fundación “Patitas” mañana (por hoy), podamos ingresar al predio y realizar un censo de todos los canes, les pondremos una plaquita a cada uno y los vamos a vacunar también”.

“No conocemos la población canina actual, pero la intención es determinar una cifra en este sentido y tomar conocimiento de lo que implica la reubicación que les quieren dar. Pero también queremos saber quién es el responsable o por qué se permitió que habiten tantos animales ahí”, dijo Bernardez.

“Hay muchas cuestiones que se están ignorando con esta medida, ya que tampoco se está contemplando el nexo afectivo que ha generado el preso con sus mascotas, ellos son su cable a tierra y este tipo de determinaciones no se pueden tomar así de ligero, se están vulnerando más de un derecho”, aseguró.

Por último y tras la visita que hicieron a la Granja para acercar la nota en el día de ayer, la proteccionista expresó que “cuando llegamos y al saber que acudimos para conocer la situación e intervenir en defensa de las mascotas, nos recibieron con mucha alegría los reclusos. Ellos estaban esperando ayuda, y nosotros vamos a defender a cada uno de los caninos”.

En este contexto El Litoral consultó también al titular del Servicio Penitenciario de Corrientes, Osvaldo de los Santos García, quien indicó que “no hay nada firmado oficialmente, pero me parece que es necesario un acompañamiento en este tema, porque de acuerdo a lo que me han informado, tras la consulta, el panorama realmente es muy oscuro ya que me dicen que en el predio hay unos 600 perros”.

“En el lugar están unos 54 presos y en promedio cada interno, tiene unos 5 canes y el problema se fue agravando, ya que cuando se van no los llevan consigo. Y como si fuera esto fuera poco, la problemática se agrava aún más en el lugar, por la presencia de más caninos que son cuidados por una fundación proteccionista, los cuales se escapan de su lugar e ingresan al predio carcelario”, prosiguió.

“Esto es un verdadero problema, dado que nosotros no tenemos los recursos para alimentarlos y eso genera diferentes incidentes como sucedió días atrás, en donde según manifestó el personal, 4 ovejas fueron atacadas por los animales”, expresó el funcionario provincial

Pero aclaró que “nunca se contempló la idea de aplicar la eutanasia en los caninos, ni nada parecido; se está analizando su reubicación y en este sentido, se ha comunicado a los internos que pueden tener un sólo perro y en consecuencia hablar con sus familiares o con alguna fundación para que se los lleven”.

“Pero la situación no puede continuar y vamos a avanzar en una solución en conjunto pero no en detrimento de los animales”, finalizó.