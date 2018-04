Habitantes del Lomas del Mirador piden ser incluidos en la regularización dominial de predios

Un grupo de pobladores de la zona costera capitalina conocida como Lomas del Mirador, solicitó a través de los medios de comunicación que el Estado provincial los incluya en el programa de regularización dominial de los asentamientos informales que hay en la ciudad. Según manifestaron algunos de los vecinos, actualmente en la barriada habitan unas 1.500 personas que hace más de dos décadas conviven en terrenos de forma irregular, sin acceso a redes de servicios básicos ni urbanización y con condiciones de infraestructura deficitaria.

En diálogo con Radio Dos, Juan Carlos Escalante, vecino del Lomas del Mirador, relató la situación de postergación en la que se encuentra el asentamiento donde viven de forma irregular desde hace varias décadas. “Las calles son intransitables cuando llueve, están agrietadas, tenemos que hacer zigzag para no quedarnos. Tengo notas que presenté al intendente y hasta ahora no tengo respuestas” describió el vecino.

“Hace un tiempo un chico se descompensó y no pudo entrar la ambulancia ni la Policía”, manifestó y dijo que a su vez solicitó que el Gobierno los incluya en su programa de regularización dominial. “Yo hace 30 años que vivo acá, no tenemos respuestas a ningún reclamo, estoy dispuesto a pagar impuestos para tener servicios. Queremos una propuesta de alguien para pagar los terrenos”, añadió Escalante.