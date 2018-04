Hermindo González adelantó que solicitará prisión perpetua

El Tribunal Oral Penal Nº 1 pidió a los familiares de Tamara Salazar que mantengan la calma y que eviten todo tipo de incidentes. Es que ayer un vehículo del Servicio Penitenciario que trasladaba a Raúl Escalante resultó dañado.

Al finalizar la audiencia, el abogado querellante Hermindo González habló con El Litoral.

El letrado manifestó que la causa estuvo bien encaminada y que en su alegato solicitará la pena de prisión perpetua.

Por su parte, los padres de Tamara alentaron al abogado y manifestaron estar conformes con su actuación, no así con la del fiscal.

“El fiscal se portó más o menos, veremos qué pasa el 26 de abril. Se tiene que hacer justicia y Escalante se tiene que pudrir en la cárcel”, dijo la madre de la víctima.

Es que entre el círculo familiar trascendió la versión de que el representante del ministerio público no está muy convencido de realizar la acusación contra el imputado. El argumento es que no hay pruebas concretas que lo sindiquen como el autor del homicidio. La madre de Tamara agradeció el apoyo de organizaciones, vecinos, familiares y medios de comunicación que asisten al debate para conocer las novedades del día.

“Estoy muy satisfecha con lo realizado. El próximo 26 de abril mi nieto tendrá justicia”, manifestó la señora en relación al hijo de la víctima.

“El 6 de mayo el hijo de Tamara cumple 5 años. Está muy bien pese a todo lo ocurrido. Se encuentra viviendo con su papá que es de fierro, que lo cuida y lo contiene. Seguramente él estará en el final del juicio porque siempre nos acompañó en esta lucha”.

“Ahora sólo queda esperar hasta la próxima semana y esperemos que el fiscal nos acompañe en nuestro reclamo de justicia”, precisó otro familiar en diálogo con El Litoral.