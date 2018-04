La problemática de las cesantías llegó al Concejo

En la sesión de ayer, el Concejo Deliberante capitalino trató el proyecto de resolución que proponía solicitar al Departamento Ejecutivo municipal un detallado informe sobre los trabajadores cesanteados. En lugar de ser aprobado, la mayoría decidió que sea girado a la comisión de Trabajo y tratado recién la semana que viene.

Un numeroso grupo de agentes afectados por las cesantías se hizo presente en el recinto del Concejo para pedir ser reincorporados en sus respectivos puestos de trabajo.

En su discurso de presentación del proyecto, en nombre del bloque Podemos Más (PJ y FR) el concejal Ataliva Laprovitta (PJ) explicó: “Requerimos al DEM que informe al Concejo los procedimientos que utilizaron para llevar adelante estos despidos en los contratados y Neikes, porque a algunos le informaron la pérdida de su trabajo vía mensaje de WhatsApp”.

Señaló además que “no sólo pedimos informes, que ya se pidió hace 30 días, sino que pedimos específicamente al Intendente que, mientras esta relación no se subsane, se reintegre a los beneficiarios del Plan Neike y contratados que fueron despedidos sin ningún tipo de argumento”.

Por último, le respondió a los funcionarios municipales, “nosotros no estamos abalando el no trabajo, para nada, lo que estamos pidiendo es que se respete al empleado que trabaja y los procedimientos administrativos que están establecidos en nuestros marcos regulatorios y de leyes laborales”.

Después de varias exposiciones, el proyecto fue girado a comisión de Trabajo con el voto de 10 concejales del bloque ECO+Cambiemos, el PaNu y el Partido Liberal, y pese al 7 votos del bloque Podemos Más que planteaba su aprobación sobre tablas.

“El tratamiento de esta norma debe ser rápido. Hay que tener rapidez en las decisiones para darle certezas a los trabajadores municipales despedidos”, planteó el concejal Justo Estoup (PJ).

Al finalizar la sesión, los cesanteados se reunieron con algunos ediles de la comisión y también le pidieron tratar con celeridad este tema.