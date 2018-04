Pocho Romero Feris recorre el país

El ex gobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris, mantiene una intensa agenda para dialogar con dirigentes y funcionarios de distintos puntos de la Argentina, con quienes ahonda sobre la realidad nacional y de cada provincia.

Días atrás, el ex senador nacional viajó 9 mil kilómetros para visitar jueces federales y dirigentes de Tierra del Fuego. Fue recibido en el aeropuerto de Ushuaia por los señores Abel Donatti y Juan Domínguez, presidente del barrio Arraigo Sur de la ciudad de Río Grande, entre otros. Allí compartieron un desayuno para hablar acerca de la situación política local y del país.

Más tarde, el ex mandatario visitó el Juzgado Electoral de esa ciudad, donde fue recibido por el juez, Federico Calvete.

La oportunidad fue propicia para iniciar las gestiones tendientes a lograr la personería para que el Partido Autonomista adquiera su estatus de fuerza de distrito nacional. En su recorrida, Pocho fue agasajado con un almuerzo de camaradería con referentes de la política de la ciudad de Ushuaia y Río Grande.

En las últimas horas, el ex Gobernador arribó a Corrientes para continuar con sus recorridas, diálogos y gestiones ante dirigentes, funcionarios y referentes de la vida política y civil en un intento por seguir aportando su experiencia para el desarrollo de Corrientes y el país.