Tarjeteros definirán medidas de reclamo por un aumento de la tarifa de $10 a $20

Los tarjeteros del sistema de estacionamiento medido capitalino vienen reclamando desde hace tiempo un incremento en el precio de la hora del servicio, de $10 a $20, a raíz del constante aumento del costo de vida. A pesar del buen diálogo con la Municipalidad, pero ante la falta de respuestas favorables, los trabajadores hoy definirían la posibilidad de realizar alguna medida de fuerza en el palacio municipal para de esa forma obtener alguna precisión con respecto al pedido.

Según señalaron los trabajadores del sector, desde hace poco más de dos años, cuando se comenzó a implementar el nuevo sistema digital que reemplazó a las antiguas tarjetas de papel, no se aplica ninguna modificación tarifaria. El 14 de abril de 2016 el precio de la hora del estacionamiento medido pasó de $5 a $10,

“Mañana, por hoy, a primera hora vamos a reunirnos con los trabajadores para definir si realizamos alguna medida frente a la Municipalidad ante la falta de respuestas a nuestro pedido de aumento de tarifa. Si bien tenemos un diálogo fluido con los funcionarios municipales, hasta el momento no tuvimos una audiencia ni soluciones formales a nuestro pedido”, señaló en diálogo con El Litoral uno de los referentes del sistema de estacionamiento medido de la Capital. “Si bien la ordenanza nos permite reclamar por un incremento de $10 a $30, debido a que el precio está sujeto al valor del litro de combustible, nosotros estamos solicitando que aumente a $20 solamente. Hay muchas familias que viven del sector y deben afrontar la inflación”, añadió.

Los trabajadores del estacionamiento medido se reunirán hoy en las calles del microcentro para definir cualquier tipo de medida de fuerza que lleven adelante, ya sea durante esta semana o para la próxima.

“Hace exactamente dos años que no hay ninguna suba en el precio del servicio, y por la inflación aumentan todos los costos para poder vivir. Por eso estamos pidiendo una solución a nuestra situación y todavía no tenemos ninguna respuesta formal”, explicó el referente de los trabajadores del estacionamiento medido.