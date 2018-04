Suteco y Ctera llevan denuncia por cesantía de docentes correntinos a organizamos

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes, Fernando Ramírez; participó este miércoles 18 y jueves 19 de abril del plenario nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).



En el encuentro, del que participaron representantes gremiales de las 24 provincias; el titular de Suteco expuso la grave situación generada por las cesantías masivas y los despidos encubierto de docentes -en su gran mayoría mujeres- que está ocurriendo en Corrientes.



Durante el plenario, que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los integrantes de la Junta Ejecutiva de Suteco reseñaron que “en Corrientes como en el resto del país; avanzan con un ajuste violento y severos recortes en la inversión educativa”.



“Este año empezaron primero con salarios a la baja; ahora le siguen cesantías masivas, cierre de grados y cursos; que son formas de despidos encubierto”, explicó Fernando Ramírez a sus pares nacionales.



Respecto de la inestabilidad laborales y pérdidas de puestos de trabajo, Suteco y Cetra acordaron realizar acciones judiciales, administrativas e institucionales conjuntaspara exponer las irregularidades y revertir la situación injusta que padecen cientos de docente correntinas.



“Suteco y Ctera van a llevar las denuncias y todo lo actuado sobre el caso ante el Ministerio de Educación de la Nación; ante la Organización Internacional del Trabajo, ante la Internacional de la Educación de América Latina, ante organismos internacionales de Derechos Humanos”, anunció Fernando Ramírez.



Señaló que “en Corrientes es una de las pocas provincias en la que está ocurriendo esta situación: le cortan la carrera y no les pagan el salario a cienos de docentes con un certificado de aptitud psicofísico, emitido además por un organismo que no tiene legitimidad en la materia y no dan explicaciones de las medidas”, agregó Ramírez.



Recordó que solo en la Ciudad de Corrientes, del Concurso N°37 son 150 docentes a quienes no les dejan tomar sus cargos, las sacaron del padrón y no están cobrando sus salarios por los certificados de aptitud psicofísicos negativos.



Pero Suteco viene recibiendo denuncias de cientos de casos similares en Goya, Esquina, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Mburucuyá, Mercedes, Ituzaingó, Alvear, Santo Tomé, Virasoro, Santa Lucía, Bella Vista y muchas otras localidades.



En su gran mayoría “son mujeres, mucha de ellas con 15 y 20 años de antigüedadfrente a un aula; que sostienen sus hogares con sus salarios docentes que no cobran desde el 1 de marzo”, detalló Fernando Ramírez.