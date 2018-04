Frigerio, sobre el aumento de tarifas: "La verdad duele pero nos va a sacar adelante"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoció hoy que el aumento de las tarifas de los servicios públicos es una "decisión muy dolorosa e incómoda" pero aseveró que el gobierno nacional "no ve otra alternativa" y aseguró que es "lo que nos va a sacar adelante".



"Es una decisión muy dolorosa e incómoda por supuesto y si tuviéramos otra alternativa la usaríamos, pero no vemos otra alternativa que decir la realidad cruda que se fue forjando por muchos años de políticas públicas", afirmó Frigerio esta mañana en declaraciones a radio Nacional.



"La verdad duele pero es lo que nos va a sacar adelante; la no demagogia, el no populismo. Ya estamos trabajando en esa línea y vamos a ser persistentes en ese rubro que le permitirá a la Argentina crecer y bajar el desempleo y la pobreza", insistió el titular de la cartera política.