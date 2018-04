Afirman que la Provincia destrabó conflicto del psicofísico de docentes

Desde la Agrupación Celeste “Isauro Arancibia”, una de las líneas internas de Suteco, informaron que el gobernador Gustavo Valdés dio instrucciones para destrabar el conflicto de los exámenes psicofísicos que calificó como “no apto” a aproximadamente un centenar de docentes que dependen del Consejo General de Educación.

“Finalmente se logró llegar al Gobernador, quien estuvo monitoreando este tema”, dijo a El Litoral el referente de la agrupación, Gerardo Marturet. El sindicalista explicó que recibieron “mensajes de los docentes de carácter desesperante” debido a que, por haber obtenido una caracterización como “no aptos” en sus certificados de aptitud psicofísica, no pudieron acceder a la toma de posesión de su cargo.

El año pasado los docentes se presentaron a concurso. Se asignaron cargos para 600 vacantes, de los cuales 300 obtuvieron el pleno apto, 200 aptos condicionales y 100 no aptos. Estos últimos, al no poder acceder a su cargo, tampoco podían inscribirse como suplentes.

“El Gobernador entendió el problema y ordenó que se destrabara y se dejara sin efecto el carácter eliminatorio del certificado de aptitud no apto”, indicó el gremialista, quien recordó que anteriormente esta instancia no era eliminatoria.

“No estamos en contra de los exámenes de aptitud psicofísica, sino que estamos en contra de que no hay reglas claras, precisas”, indicó el gremialista. Además, señaló que en aproximadamente un mes se realizaron 600 evaluaciones de esta naturaleza. “Estamos hablando de unas 50 personas por día atendidas en la Dirección Pre ocupacional”, señaló y explicó que muchos arribaron desde el interior en ayunas y debieron hacerse análisis.

Marturet, a la vez, aclaró que la agrupación interna de Suteco hizo gestiones con funcionarios y legisladores para que el pedido llegue al Gobernador. No obstante, dijo que la comisión directiva de Suteco optó por otra estrategia, que también acompañaron.

Por su parte, el secretario general de Suteco, Fernando Ramírez, informó que llevará “las denuncias y todo lo actuado sobre el caso ante el Ministerio de Educación de la Nación; ante la Organización Internacional del Trabajo, ante la Internacional de la Educación de América Latina y ante organismos internacionales de derechos humanos”, tras su participación en el plenario.