Cayó la lista “Por Siempre Liberales” y Leconte asegura que ahora no habrá internas

La Justicia Federal resolvió ratificar la decisión del Comité Ejecutivo del Partido Liberal de rechazar la lista provincial “Por Siempre Liberales”, liderada por Ricardo “Caito” Leconte. Por el momento son dos las grillas oficializadas para competir por la presidencia del liberalismo. Sin embargo, Leconte sostiene que “no habrá internas porque las dos listas acordarán y decidirán no competir”.

“Tuvimos una resolución del juzgado donde se cae nuestra apelación, yo era optimista. Planteábamos que tuvimos dos resoluciones positivas del juzgado, que venía fallando a nuestro favor, con argumentos sólidos por nuestro derecho de poder votar y hoy con argumentos contrarios a lo que dijo, el juzgado rechaza nuestra apelación” expuso Caito Leconte en declaraciones a Radio Dos.

“Fuimos notificados por cédula el 5 de abril y el 10 se resolvió y se intimó a la Junta Electoral del PL para que nos dé un plazo para subsanar los errores. El 12 de abril presentamos las listas subsanadas, el 17 la Junta nos respondió que las personas que habíamos sustituido no tenían avales y le dijimos que los avales son para las listas. Hicimos un corrimiento por cumplir el cupo femenino, pero tampoco nos aceptó”, explicó.

“Nos dicen que el tratamiento está sometido a un plazo rígido e improrrogable, es contradictorio. Cuando el juzgado decía que tenía amplia participación, ahora nos dicen que no podemos participar y hacen caer nuestra lista, pensé que nos iban a defender de todas las maniobras para no participar”, agregó.

“No va a haber elecciones en el partido, no van a votar las dos listas, van a acordar la suerte de todos, 25 personas van a decir qué hay que hacer”, vaticinó.

La Justicia Federal además ratificó todo lo actuado por la Convención partidaria en 2017, cuya legitimidad era cuestionada por el sector de Leconte.