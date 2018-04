Colocaron 700 dosis sólo por la mañana

En la plaza Juan de Vera, ayer a la mañana se instaló la carpa sanitaria, donde los viernes y sábados de 9 a 12 y de 17 a 20, las personas de los grupos de riesgo podrán acceder a las vacunas contra la gripe y la neumonía. La directora de Inmunizaciones de Salud, Angelina Bobadilla, destacó la amplia demanda en el primer día.

“Hubo muy buena convocatoria. Hay más de once vacunadores disponibles para que la aplicación sea más ágil y, sobre todo, para que los adultos mayores no esperen mucho tiempo. En la mañana de hoy (por ayer) se aplicó al menos 700 dosis”, dijo Bobadilla.

En este sentido, agregó que “creemos que vamos a superar las mil dosis en el primer día de la carpa sanitaria”. “Hay que destacar que no sólo es la vacuna antigripal la que tenemos disponible, un 80% de las aplicaciones fueron de las dosis contra la neumonía”, indicó.

A la vez, recordó que se debe aplicar a las personas incluidas en el grupo de riesgo: los niños de entre 6 meses a dos años; las embarazadas; las puérperas dentro de los 10 días posteriores al parto si no la recibieron durante el embarazo y los mayores de 65 años. También, con una orden médica, las personas de entre 2 y 64 años con enfermedades cardíacas, respiratorias o renales, inmunodepresión, diabetes y obesidad, entre otras patologías.