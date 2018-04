Con ordenanzas y denuncias cruzadas, persiste el litigio entre ediles y el Ejecutivo

En Paso de la Patria perduran las controversias entre cinco de los siete integrantes del Concejo y el Ejecutivo Municipal liderado por el intendente Guillermo Osnaghi. Vetos, ratificación de ordenanzas y hasta una denuncia formaron parte esta semana de la disputa entre integrantes de ambos poderes.

Durante la última sesión, con los dos tercios, fueron ratificadas tres ordenanzas que fueron vetadas por la intendencia. “Aplicar descuentos en el pago de los impuestos inmobiliarios, tasas por servicios y desagote de los pozos negros a las familias carenciadas; establecer partidas para tres áreas -educación, deportes y comedores- y fijar que será obligatorio para la realización de un evento público que se abone el seguro de espectador, son las normas que habíamos aprobado”, explicó el edil Jorge Sicardi, que junto con sus pares, Fernando Bravo, José Alfonzo, Tupac Bravo y Alejandra Jadur, rechazó los vetos.

“Al insistir con el apoyo de los dos tercios, las tres normas deberán ser aplicadas”, afirmó a El Litoral el concejal.

Asimismo, indicó que en la última sesión aprobaron la Resolución Nº 12, a través de la cual instaban al Ejecutivo que se abstenga de seguir acopiando y expendiendo combustible para el parque automotor comunal en un playón municipal.

“El problema es que posee dos tanques con varios miles de litros de combustible en un lugar que está en un área poblada, a pocos metros de la Escuela 423 y sin que existan las medidas de seguridad correspondientes”, consideró Sicardi. Al mismo tiempo, añadió que “pese a que el miércoles se aprobó el pedido, ayer (jueves) volvió a descargar más combustible. Por eso, resolvimos presentar una denuncia penal contra el Intendente, el director de Obras, la persona que se ocupa del expendio del combustible y se incluyó también a la empresa que lo provee por descargarlo en un lugar que no está habilitado”.

Contrapartida

Cada uno de los cuestionamientos realizados por el bloque de la oposición, liderados por Sicardi, fueron refutados por el intendente Guillermo Osnaghi. “En realidad, todos estos planteos buscan entorpecer el trabajo que estamos realizando y responden a una serie de denuncias que tiempo atrás (marzo) realicé en la Justicia por presuntas anomalías en la administración de los recursos municipales durante la gestión anterior y en la que están implicados, entre otros, Sicardi”, argumentó el jefe comunal en diálogo con El Litoral.

En este marco, recordó que “por ejemplo, compré ad referéndum del Concejo una camioneta. Con lo que el Municipio pagaba por el alquiler de ocho meses de un vehículo, nosotros adquirimos uno que ya quedó como parte del parque automotor y que lo estamos usando precisamente para el área de luminotecnia. Todavía estoy esperando que los concejales brinden su acuerdo para esa compra”.

“Sin embargo, ahora aprobaron una resolución cuestionando lo del combustible, pese a que saben que no existen riesgos y que implica un ahorro de $20 mil mensuales para el Municipio. Una cuestión no menor, considerando que todavía seguimos pagando millonarias deudas que nos dejó la anterior gestión”, planteó Osnaghi.

En este contexto, contó que “tenemos un tanque de 3.500 litros de gasoil y otros dos de mil litros cada uno. Pero tenemos los matafuegos, tambores con arena y ahora estamos por hacer una batea antiderrame. Se están tomando todos los recaudos necesarios”. Asimismo, destacó que “además del ahorro, cada vez que termina una jornada, ya se le carga el combustible a las máquinas y rodados, así se evitan demoras a la mañana cuando se deben iniciar las tareas”.

“Estamos trabajando para tratar de normalizar la Comuna, no sólo abonamos los haberes adeudados por la gestión anterior, sino que ahora tenemos los sueldos al día. Por eso, estamos tranquilos”, concluyó el intendente de Paso de la Patria.