En 27 barrios capacitan en oficios para fomentar empleo

En la ciudad de Corrientes, en 27 barrios, se dictan talleres organizados por Barrios de Pie con el objetivo de que personas desempleadas tengan un oficio y consigan un trabajo digno. Los mismos se brindan en comedores y son dictados por los mismos vecinos que tienen experiencia en diferentes rubros.

“Estamos dictando talleres de carpintería, herrería y también de manualidades, entre otros. Se están enseñando oficios en 27 barrios de la ciudad en las casas de los mismos compañeros donde funcionan los comedores”, comentó a El Litoral Eva Romero de Barrios de Pie.

Los datos del Indec que se conocieron esta semana señalaron que el trabajo informal aumentó más que el formal durante el 2017. Al respecto, Romero explicó que “esto se ve en los barrios, cada vez tenemos más personas que se anotan a los talleres porque no tienen empleo. La falta de trabajo se nota cada vez más en los comedores y en estos talleres. La gente termina estas capacitaciones y no logra conseguir empleo”.

En este sentido, comentó que “hay muchas personas que se ofrecen para hacer changas, pero la gente no tiene plata para solicitar sus servicios. Por ejemplo, tenemos muchas personas que se dedican a la jardinería. Sin embargo, cada vez menos gente pide cortar el pasto de sus casas porque ese gasto pasa a ser secundario. Igual con las empleadas domésticas, antes tenían más horas, ahora piden cada vez menos”, sostuvo Romero a este diario.