Granja Yatay: el censo de la población canina se realizará la semana que viene

Luego de la circular que se dio a conocer a los internos de la Granja Yatay sobre la reducción de la población canina, desde la Fundación “Patitas” informaron a El Litoral que la semana que viene realizarán un censo y operativo de vacunación y castración en el predio carcelario.

Según el Servicio Penitenciario, la población canina asciende a unos 600 canes, dado que cada uno de los reclusos, en promedio, es propietario de unos 5 o más.

Tras la situación que se generó por una resolución interna que establece que cada interno pueda tener un solo perro y dada la población canina que reside en el lugar, sumado al pedido efectuado por los integrantes de las fundaciones, El Litoral consultó a Héctor Leguizamón de la Fundación “Patitas”, quien dijo que “nuestra intención es realizar un censo y un operativo para vacunar y castrar a los animales para poder así hacer un seguimiento de cada uno de ellos”.

En la nota que presentamos también solicitamos que ante esta situación se nos dé a conocer cómo será el sistema de reducción que piensan llevar adelante y que de ahora en más no se permita el ingreso de los mismos al predio”.

En este marco, también comentó que “hace poco más de 45 días estuvimos en el lugar y vimos como mucho unos 40 canes, desconozco si en el fondo del predio había más, ya que es muy grande. Pero me parece que la cifra de 600 animales en el lugar no es algo lógico”.

En cuanto al censo, el proteccionista indicó “a nosotros nos alertó la situación, por eso acudimos inmediatamente, ya que hay que ver cómo se procede y si no se viola la Ley de Protección Animal, sino tendremos que hacer la denuncia correspondiente.

Nuestra intención es realizar un relevamiento la semana que viene e identificar a cada uno de ellos con los collares y sus respectivas placas para continuar un seguimiento”.

Y prosiguió diciendo que “no está claro qué implica la reducción y mucho menos si se habla de reubicación”.

En cuanto a la posibilidad de una labor en conjunto expresó que “podemos trabajar juntos en algunos aspectos, pero en lo que respecta a la reubicación, nuestra capacidad es cero, ya que nosotros tenemos muchos ejemplares en la misma situación y no es un proceso fácil; además, no se los puede cambiar de hábitat así nomás”.