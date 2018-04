Paraguay elige Presidente y en Corrientes se justificará el no voto

El Consulado de la República del Paraguay en Corrientes informó que todos los ciudadanos residentes o en tránsito por esta provincia podrán tramitar la constancia de la no emisión del voto por ausencia.

El vecino país elige Presidente el domingo y en Argentina los paraguayos sólo podrán votar en Buenos Aires.

Por tal motivo, la oficina consular permanecerá abierta al público de 8 a 13, a efectos de entregar la correspondiente constancia de la no emisión del voto por ausencia.

Sobre el particular se recuerda que todos aquellos residentes que figuren en el Padrón Electoral de la Nación, deberán concurrir a Mendoza 1265 – Piso 3 – Oficina 2 – Edificio Imperial V para cumplimentar la correspondiente constancia, debiendo presentar al momento, Cédula de Identidad Paraguaya y el DNI de extranjero o en su defecto la tarjeta de ingreso como turista al país, emitida por la autoridad migratoria argentina, la cual deberá estar válida”, explicaron desde el Consulado

Hasta el día miércoles 25 de 7 a 13, se podrá solicitar la constancia mencionada. La fecha es improrrogable.

Para más información, los interesados podrán comunicarse al 0379 4 231008 (Línea Gigared) de 7 a 13.

Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado, se enfrentará mañana al candidato de la oposición, Efraín Alegre.

Son los dos candidatos presidenciales que concentran las preferencias electorales de los paraguayos que este domingo votarán en elecciones generales.

Los presidenciables se debaten entre una política energética más dura para con Argentina.