Tarjeteros marcharon hasta el Municipio y solicitaron subir a $20 el precio de la hora

Los tarjeteros del estacionamiento medido realizaron una protesta frente al Municipio reclamando que la hora pase de $10 a $20, y ante esta medida, la Comuna dialogó con el sector y confirmó que el incremento se va a aplicar, pero que el monto final y la fecha se conocerán en una semana.

Ante la falta de respuesta en cuanto al aumento en el precio de la hora del estacionamiento medido, los tarjeteros marcharon ayer hacia el Municipio y cortaron el tránsito, logrando que, tras la medida de fuerza, el Municipio confirme que el incremento se daría a fin de mes o comienzo de mayo.

Pero el nuevo costo y la fecha de entrada en vigencia la darían a conocer en una semana, aspectos del tema que podrían generar nuevos desencuentros entre la Comuna y los tarjeteros.

Luego de un día en el que los operadores del estacionamiento medido hicieron escuchar su reclamo, El Litoral consultó al secretario de la Cooperativa Siete Puntas, que participó de la medida de fuerza, y dijo que “tuvimos que manifestarnos porque desde que asumieron la gestión nosotros venimos pidiendo el incremento y no tenemos respuestas, nos dicen que están analizando, que pronto se va a implementar y todos los precios de las cosas suben y nosotros seguimos cobrando la hora el mismo precio que se estableció el 14 de abril del 2016”.

Vale señalar que en esa oportunidad el precio de la fracción de estacionamiento pasó de $5 a $10.

“Si bien hoy se nos confirmó que se va a incrementar el precio, resta que nos digan el monto y la fecha desde la cual se va a aplicar, y cuando tengamos esta información vamos a ver qué pasa”, comentó.

“Nosotros pedimos que el precio pase de $10 a $20, porque si ellos determinan que sólo se incremente a $15 la hora, pasaríamos de ganar $4 a $6 y no es mucha la diferencia. Además, se debe tener en cuenta que la ordenanza establece que la hora del estacionamiento debe tener el mismo precio que el litro de nafta, por lo que debería estar ubicado en los 30 pesos el precio y nosotros sólo pedimos que se incremente a $20”.

“Nuestra situación en general no es nada buena, porque ahora debemos esperar que definan y nos avisen sobre el incremento, pero no descartamos nuevas medidas si suben el precio a $15, porque no valdría la pena. Si es que logramos que se aplique la suba, lo estaremos haciendo luego de dos años, y si avalamos una suba tan pequeña no sé cuánto nos costará lograr otro incremento y no vamos a correr el riesgo y tampoco podemos, todo está muy caro”.

“También vamos a insistir en un aumento del plus, ya que, de acuerdo a la resolución, ese monto debe aumentar”, señaló el operador.

En tanto, el subsecretario de Transporte de la Municipalidad, Lisandro Rueda, tras la reunión que tuvo con los operadores, señaló que “acordamos una semana de plazo para dar definiciones en cuanto al monto y la fecha de entrada en vigencia del nuevo precio”.

“Estamos estudiando un incremento de entre 15 y 20 pesos”, recalcó.

El funcionario municipal hizo hincapié en la comunicación fluida que siempre mantuvieron con el sector y que ellos tenían conocimiento de que el tema venía siendo estudiado, no obstante dijo que “esta gestión promulga el reordenamiento del tránsito, que para nosotros es ordenatorio, no recaudatorio”.

En cuanto a la situación laboral en general del sector dijo que “continuaremos abocándonos al análisis de todo el sistema, no sólo en lo relacionado con las tarifas, sino también con otras temáticas que se circunscriben en la labor cotidiana que estos trabajadores desempeñan”.

En cuanto a la cantidad de cuadras donde hoy se cobra el estacionamiento medido, dijo que “son 182 cuadras afectadas y los 16 tarjeteros existentes por sobre la cantidad de cuadras se produce porque algunos de ellos cumplen doble turno y otros no”.

Por último, en referencia al plus que perciben los trabajadores, aclaró que “por el momento no hay posibilidades de aumentarlo”.

Reclamos

En horas de la tarde de ayer, El Litoral conversó con algunos tarjeteros del microcentro y manifestaron en consonancia su malestar por la demora en la definición del monto y la fecha del incremento que vienen solicitando hace varios meses.

“Es lo mismo de siempre, ahora de nuevo nos van a hacer esperar hasta que a ellos se les ocurra, esto no cambia más. Nosotros somos los que estamos todos los días en la calle y ni siquiera eso tienen en cuenta para fijar un nuevo precio”, manifestó uno de los tarjeteros.

En tanto, otros de sus compañeros contó que “a mí me exigen unas 90 horas y debo vender para poder cobrar el plus, que tampoco se incrementa, y menos aún se discute el porcentaje con que se queda la Municipalidad, que lo único que hace con nuestro trabajo es recaudar”.

Y si bien la protesta de la jornada de ayer se originó como consecuencia de la falta de respuesta por parte de la Comuna por el incremento del precio de la hora de estacionamiento, los trabajadores vienen reclamando por la mala situación en la que se encuentran, ya que carecen también de obra social y seguro de vida. “El año pasado, cuando se produjo el accidente de nuestro compañero, marchamos y luego supuestamente nos brindaron una cobertura médica y seguro, pero nunca funcionó y seguimos así, sin nada. Los precios de todas las cosas suben y no nos dan respuestas. Todo el día trabajamos y ya no nos alcanza”, dijo otro de los operadores tras la consulta de El Litoral.

Otro de los aspectos que se discute entre los trabajadores es el porcentaje con el que se queda la Comuna, que es casi el 60%, y en este sentido, uno de los tarjeteros apostado en su cuadra comentó que “este es un tema que no se discute, así está encarado desde el inicio del sistema, lo que consideramos injusto, ellos sólo juntan la plata que nosotros ganamos todos los días con lluvia y calor. Además, muchas veces debemos soportar también a los conductores que nos tratan mal y ellos están ajenos a todo esto”.

En este marco, vale mencionar que los operadores no son trabajadores municipales y que dependen de permisionarias, que son: Deportivo Quilmes, Caridi, Alcec, Harold Flores, Ical, Siete Puntas, Tobar García, Valentín Haüy, Esclerosis Múltiple, Virgen de Luján y Hospital Vidal.