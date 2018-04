Vivir de prestado, el drama de los futbolistas del Albo

Alejandro Pajurek es uno de los futbolistas de Deportivo Mandiyú que decidió salir a hablar a los medios para exponer la dura realidad que están atravesando como consecuencia de la deuda que el club mantiene con el plantel que disputó el Torneo Federal A.

Al no encontrar respuestas concretas de parte de la dirigencia, los futbolistas resolvieron visibilizar el conflicto mediante un comunicado que se difundió esta semana.

Pajurek y Nicolás Monje son los únicos dos jugadores de afuera que aún siguen en Corrientes (el resto ya se fue de la ciudad), y al no contar con los recursos suficientes para subsistir, viven de prestado, de la buena voluntad de familiares, allegados y conocidos.

“La realidad es una situación crítica, algunos compañeros se han ido y yo opté por quedarme”, comentó el defensor a El Deportivo de Radio Continental. “El presidente (Juan Ignacio) Igarzábal se acercó apenas terminó al campeonato a darnos plata para los pasajes y con la promesa de que en un par de semanas nos iba a llamar por el tema de la deuda, pero yo decidí quedarme hasta que se me cancele la deuda y se me rescinda el contrato, que es hasta junio, y ya pasó casi un mes y sigo acá en Corrientes”, relató.

Pajurek confesó que “por suerte hay gente buena en Corrientes; por suerte, en el departamento donde estoy han dejado quedarme, pese a que a ellos también le deben, y tranquilamente ya me podían haber sacado”.

Profundizando en la cruda realidad que le está tocando vivir, relató cómo debe organizarse para alimentarse sin disponer de ingresos. “Con el tema del alimento también tengo una buena familia que me banca un poco, pero lo cierto es que es una locura, ya que yo como una vez al día y trato de organizarme para merendar también, esa es mi realidad”, confesó.

“Esto no lo hago para dar lástima. Acá le realidad es que seguimos esperando novedades del presidente”, remarcó.

La deuda de la dirigencia con el plantel asciende a una cifra cercana a los 2 millones de pesos y sigue incrementándose, dado que hay contratos, como el del defensor cordobés, que vencen en junio. A algunos compañeros de Pajurek le deben cuatro y hasta cinco meses, según precisaron los propios futbolistas.

El futbolista de 25 años relató una insólita respuesta que le dio el presidente ante uno de sus reclamos. “Hace unos días le mandé un mensaje contándole que la situación es crítica, tanto la de mis compañeros que tienen familia y no tienen para pagar la luz de sus casas, tienen hijos y están rebuscándose para comer, como la mía, y me contestó que está al tanto y en el caso mío le pregunté qué posibilidades había de cobrar, y me dijo que iba a tratar de vender una heladera (sic) para tirarme unos pesos”.

“Ya cuando uno se siente que no le dan importancia y el tiempo pasa, no queda más remedio que salir a hablar”, expuso. “Acá el único perjudicado es el hincha, la gente de Mandiyú, que es grande por su hinchada, no por una dirigencia ni jugadores que están de turno. Y el que embroma, embroma a esa gente de Mandiyú”, enfatizó.

“Nosotros llegamos en julio para empezar el torneo y cobramos el primer mes bien y el resto siempre nos iban pagando de a puchitos y generando deudas que fueron creciendo. Llegamos al punto de prestarnos plata para pagar la nafta para ir a entrenar, comíamos mal, a veces no teníamos cancha donde entrenar. Lamentablemente, no han estado a la altura, hubo demasiadas falencias”, relató.

La dirigencia del club no es la única que no respondió a la altura de las circunstancias, también el propio gremio que se desligó del conflicto de Mandiyú argumentando que sus futbolistas no compiten en una categoría profesional. “En Agremiados nos dicen que al haber bajado a una categoría que no es profesional no pueden hacer nada, es un tema muy complejo. La verdad es que el torneo que jugamos y la deuda que tenemos es de un torneo profesional”, se quejó Pajurek.

Finalmente y acerca de los rumores que circulan en alusión al futuro institucional del Albo, expresó que “se habla mucho, escucho de oído que vendría una intervención o una normalizadora, pero pasa el tiempo y nada se concreta”.