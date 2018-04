Lanzarán un título en pesos ajustado por la inflación y Letras del Tesoro en dólares

El Ministerio de Finanzas saldrá a buscar fondos entre el martes y miércoles a través de la licitación de dos series de Letras del Tesoro en dólares y de un nuevo BONCER 2025, un título en pesos que se ajusta por inflación y tiene una sobre tasa del 4 por ciento.



En un comunicado, la cartera que conduce Luis Caputo informó sobre esta operación que, como es habitual, comenzará con la recepción de ofertas a las 10.00 del martes 24 y concluirá a las 15.00 del día siguiente.



En cuanto a las letras del Tesoro en dólares (Letes), se procederá a la reapertura de una serie a 217 días, en tanto la segunda se ofrecerá a 364 días.



La licitación de los tres instrumentos se realizará mediante indicación de precio con un tramo competitivo y un tramo no competitivo.



En el primer tramo, se deberá indicar el precio de suscripción expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales en el caso del nuevo BONCER 2025, y U$S 1.000 de valor nominal con dos decimales en el de las letes.



En el tramo no competitivo bastará consignar el monto a suscribir, detalló Finanzas a través de un comunicado de prensa.