"Ni tenemos una gran caja como De Vido, ni miramos el color político para gestionar"

En una entrevista con Télam, Vignolo explicó que la función del Plan Belgrano "no es ejecutar, sino monitorear las obras en el Norte del país" y recordó que las obras se ejecutan de manera descentralizada y sin la "gran caja" que fue un "invento del ministerio de Planificación de Julio De Vido" con el que a la Argentina le fue "muy mal".



Además, dijo que la relación con los gobernadores del Norte es "fundamental en esta etapa" y que se busca que "la región se apropie de una visión común", en vez de que haya "una mirada central hacia las provincias".



La Unidad Plan Belgrano es un organismo con rango de secretaría de Estado que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creado en diciembre de 2015 como un "plan de desarrollo social, productivo y de infraestructura".



La Unidad abarca diez provincias argentinas: Jujuy, Salta, Tucumán Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.



Su titular, Carlos Vignolo, un correntino radical cercano al ex gobernador de esa provincia y actual senador nacional, Ricardo Colombi, y que asumió a mediados del año pasado, recibió a Télam en las oficinas que tiene la Unidad en la Jefatura de Gabinete, ubicada en el centro porteño.



Télam: - Hay muchas obras en ejecución o listas. Sin embargo, se habla del "fracaso" del Plan Belgrano y de su actual "relanzamiento". ¿Falla el plan o la comunicación?



Carlos Vignolo: - Es que a José Cano -el anterior titular del Plan Belgrano- le tocó explicarlo y se asoció todo a obras. Pero esto no es un relanzamiento, sino que hemos continuado el trabajo con una mirada más integral: nos metimos en la cuestión del desarrollo, el empleo, el capital social y la integración. Algunos reclaman que el Plan no tiene tanto presupuesto. Pero con la experiencia de la "gran caja" nos fue muy mal: eso fue un invento del ministerio de Planificación Federal de (Julio) De Vido. Sería totalmente irracional, porque los presupuestos los tienen que ejecutar los organismos que tienen los técnicos y las capacidades para el desarrollo y ejecución de las obras; sino habría que multiplicar los recursos. El Plan Belgrano es descentralizado y nuestra función no es ejecutar obras, ni la queremos: queremos monitorear, supervisar, priorizar y articular.



T: - A principios de mes el presidente Macri sostuvo que el argentino es uno de "los sistemas financieros más chicos del mundo", y que le "desespera" la falta de financiamiento externo. ¿Eso es un problema o puede serlo para el Plan Belgrano?



CV: - No si pensamos en la propuesta que estamos llevando adelante en el territorio: trabajamos con la integración regional entre las provincias del norte y a la vez, con los países vecinos. Siempre se pensó la integración como conectividad física, en términos de infraestructura, que es lo más difícil porque hay que lograr financiamiento. Pero sí se pueden trabajar en otros aspectos blandos que son previos, y por eso armamos una mesa de trabajo interministerial para diseñar visiones estratégicas para la integración. Estamos en una etapa inicial y necesitamos la validación de una visión común, que la pretendemos tener con los gobernadores: queremos que sea la región la que se apropie de esa visión, y no que sea una mirada central hacia las provincias.



T: - ¿Cómo están las relaciones con los gobernadores de las provincias que abarca el Plan Belgrano?



CV: - Muy bien. Estamos contentos porque hemos logrado la presencia de los diez gobernadores en los eventos (N. de R: los que se realizaron en febrero y abril en el NOA y el NEA, el último de ellos con la presencia del presidente Mauricio Macri). Siempre hay mucho que hacer pero estamos muy conformes con el avance que se tiene.



T: - ¿Y las obras de infraestructura cómo se financian?



CV: - Los fondos son del gobierno aplicados desde el propio Tesoro Nacional, o desde la toma de créditos de organismos multilaterales. Y nos interesa el financiamiento externo o privado porque estamos trabajando con el esquema de PPP (Participación Público-Privada), un instrumento que nos va a permitir dar un salto de calidad en términos de ejecución presupuestaria.