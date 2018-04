Peña: "La unidad de Cambiemos alimenta la esperanza de millones de argentinos"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó hoy que "el populismo se quedó sin votos y no acepta que es minoría", y destacó que "la unidad de Cambiemos alimenta la esperanza de millones de argentinos que están haciendo el esfuerzo de volver a creer", al inaugurar en Quilmes el Primer Encuentro Nacional de Jóvenes de Cambiemos.

Acompañado por el titular del radicalismo y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, Peña aseveró que "el populismo se quedó sin votos y no acepta que es una minoría porque no le resolvió los problemas a la gente" y agregó: "La mentira tiene un límite".

El evento, que comenzó esta mañana en el Club Porvenir de la localidad bonaerense de Quilmes -ubicado en Moreno 1248- es el primero en reunir a las juventudes de los tres partidos que integran Cambiemos: el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, e incluyó mensajes de los dirigentes para reforzar la unidad de la coalición gobernante.

También participaron del encuentro los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley; de Interior Rogelio Frigerio, y de Seguridad, Patricia Bullrich; el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; la presidente de la Coalición Cívica ARI Nacional, Maricel Etchecoin, y el diputado nacional Héctor "Toty" Flores, aliado de Lilita Carrió.