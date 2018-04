Acondicionarán el Hogar de Madres, a la espera de su refacción tras el incendio

A más de cuatro meses del incendio, todavía no inició la refacción del Hogar de Madres Adolescentes “María de Nazareth-Laura Vicuña”, pese a que desde febrero están aprobados los planos de la obra. Mientras las mujeres siguen contenidas en el Hogar Escuela, su antiguo espacio se encuentra con el pasto alto y será acondicionado en estos días.

El 17 de diciembre del año pasado, un incendio afectó a una de las habitaciones del Hogar de Madres, y provocó que las mujeres allí alojadas deban trasladarse; primero, al jardín maternal contiguo y, más tarde, al Hogar Escuela. Las jóvenes continúan desarrollando sus actividades normalmente, pero quedó en el debe la promesa oficial, hecha en la misma semana del accidente, de refaccionar completamente el dañado edificio.

“El plano está aprobado y, hasta donde sabía, la obra estaba en proceso de licitación”, comentó a El Litoral el flamante director del área de Minoridad y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Manuel Santamaría. Hace unos dos meses, desde el Gobierno habían indicado a este medio que el pliego licitatorio duraría unos 30 días, pero lo cierto es que hasta el momento no hay novedades al respecto.

Por lo pronto, Santamaría anunció que “en estos días iremos a limpiar el Hogar porque está con el pasto alto”, aunque aclaró que no está abandonado porque “el sereno del jardín de al lado suele controlar” el espacio.